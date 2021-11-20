Resmi Gazete atama kararları nelerdir? Hangi isim hangi kuruma atanmıştır? Kim nereye atandı? 20 Kasım güncel Resmi Gazete atama kararları!
Merakla beklenen 20 Kasım Cumartesi Resmi Gazete kararları dün gece itibariyle açıklanmıştı. Resmi Gazete kararlarına göre bazı atamalar yapıldı. Peki, Resmi Gazete atama kararları nelerdir? Hangi isim hangi kuruma atanmıştır? 20 Kasım güncel Resmi Gazete atama kararları! Kimler hangi kuruma atanmıştır? Atanan isimler nelerdir? İşte bilgiler...
Cumhurbaşkanlığı tarafından çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Bunun ardından vatandaşlar yeni atanan isimleri ve kurumları merak etti.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararlarına göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi Ahmet Altay Cengizer görevlerinden alındı. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet atandı.
Resmi Gazete'deki karara göre, Endonezya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Aşkın Asan atandı. Atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.
Kararda, Bingöl İl Müftülüğüne Mustafa Topal'ın, Hakkari İl Müftülüğüne İsmail Fakirullahoğlu'nun, Kayseri İl Müftülüğüne Sivas Müftüsü Yusuf Akkuş'un, Sivas İl Müftülüğüne Ardana Müftüsü Remzi Pehlivan'ın, Ardahan İl Müftülüğüne ise Hayri Erenay'ın atandığı ifade edildi.
Haberler.com - Gündem