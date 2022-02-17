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Resmen savaşın ayak sesleri! Ukrayna'nın havan toplu saldırısına Rus tarafından cevap gecikmedi

Haberler.com - Dünya
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Resmen savaşın ayak sesleri! Ukrayna'nın havan toplu saldırısına Rus tarafından cevap gecikmedi

Rusya ve Ukrayna arasında Donbas bölgesindeki gerilim sürerken, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ateşkesi ihlal ederek bağımsızlığını ilan eden Luhansk Halk Cumhuriyeti'ndeki dört bölgeye havan toplarıyla saldırdı. Bu hamlenin ardından Rusya destekli ayrılıkçılardan da cevap gecikmedi. Rus tarafı, Donbas bölgesindeki Luhansk'ta bir köye saldırdı.

Ukrayna'nın NATO'ya girme süreci ve Donbas'ta yaşananlar nedeniyle Rusya ile arasındaki gerilim önceki günlerde düşmüştü. Rusya'nın ılımlı tavrı umutlandırırken, bugün bölgeden gelen haberler yeniden herkesi buz kestirdi.

Sabah saatlerinde Ukrayna, ateşkesi ihlal ederek bombardıman yaptı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, bağımsızlığını ilan eden Luhansk Halk Cumhuriyeti'ndeki dört bölgeye havan toplarıyla saldırdı.

Bu saldırının ardından Rus tarafından cevap gecikmedi. Ukrayna ordusu, Rusya destekli ayrılıkçıların Donbas bölgesindeki Luhansk'ta bir köye saldırdığını açıkladı. Bölgedeki gelişmeler, endişe içerisinde takip ediliyor.

Diğer yandan Mariupol'da askerler ve kolluk kuvvetleri ile bir araya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de hiç kimseden korkmadıklarını, ülkenin her türlü siyasi ve askeri baskıyı aşmaya hazır olduğunu ifade ederek, "Hiçbir tahminden, insandan ve düşmandan korkmuyoruz. Hiçbir tarihten de korkmuyoruz, çünkü 16-17 Şubat'ta, martta, nisanda, eylülde, aralıkta da kendimizi savunacağız. Bu yüzden günler ve haftalar önemli değil. Fakat yıl önemli, 2014 değil, 2022. Bu önemli bir fark ki savaş 8 yıldır devam ediyor. Bizler daha da güçlendik" dedi.

Rusya'dan beklerken ilk kurşunu Ukrayna attı! Ateşkesi ihlal edip 4 bölgeye havan toplarıyla saldırdılarRusya'dan beklerken ilk kurşunu Ukrayna attı! Ateşkesi ihlal edip 4 bölgeye havan toplarıyla saldırdılar

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Ukrayna, Savaş, Rusya, Dünya, Haberler

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Yorumlar (1)

Murat ÖREN:

Bölgenin silahlanması her iki taraf açısından da oldukça gerginlik yaratıyor. Uçak düşürme yüzünden Türkiye ile aynı durumu yaşamıştı ama iki tarafın sakinliği ilişkileri huzurlu bir barış durumuna getirdi. Ukranya çok çabuk gaza geliyor.

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