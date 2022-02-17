Resmen savaşın ayak sesleri! Ukrayna'nın havan toplu saldırısına Rus tarafından cevap gecikmedi

Ukrayna'nın NATO'ya girme süreci ve Donbas'ta yaşananlar nedeniyle Rusya ile arasındaki gerilim önceki günlerde düşmüştü. Rusya'nın ılımlı tavrı umutlandırırken, bugün bölgeden gelen haberler yeniden herkesi buz kestirdi.

DÖRT BÖLGEYE HAVA TOPU ATTILAR

Sabah saatlerinde Ukrayna, ateşkesi ihlal ederek bombardıman yaptı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, bağımsızlığını ilan eden Luhansk Halk Cumhuriyeti'ndeki dört bölgeye havan toplarıyla saldırdı.

RUS TARAFINDAN CEVAP GECİKMEDİ

Bu saldırının ardından Rus tarafından cevap gecikmedi. Ukrayna ordusu, Rusya destekli ayrılıkçıların Donbas bölgesindeki Luhansk'ta bir köye saldırdığını açıkladı. Bölgedeki gelişmeler, endişe içerisinde takip ediliyor.

ZELENSKİY PUTİN'E MEYDAN OKUDU

Diğer yandan Mariupol'da askerler ve kolluk kuvvetleri ile bir araya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de hiç kimseden korkmadıklarını, ülkenin her türlü siyasi ve askeri baskıyı aşmaya hazır olduğunu ifade ederek, "Hiçbir tahminden, insandan ve düşmandan korkmuyoruz. Hiçbir tarihten de korkmuyoruz, çünkü 16-17 Şubat'ta, martta, nisanda, eylülde, aralıkta da kendimizi savunacağız. Bu yüzden günler ve haftalar önemli değil. Fakat yıl önemli, 2014 değil, 2022. Bu önemli bir fark ki savaş 8 yıldır devam ediyor. Bizler daha da güçlendik" dedi.

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