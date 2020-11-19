Reşit Karabacak kimdir, neden öldü? Reşit Karabacak'ın biyografisi nedir?
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Reşit Karabacak kimdir, neden öldü? Reşit Karabacak'ın biyografisi nedir?

19.11.2020 15:13 | Son Güncelleme: 19.11.2020 15:17
Reşit Karabacak kimdir, neden öldü? Reşit Karabacak'ın biyografisi nedir?

Güreş camiasının önemli isimlerinden Reşit Karabacak, koronavirüse yakalandı. 66 yaşındaki Reşit Karabacak neden öldü? Reşit Karabacak kimdir?

Güreş camiasının önemli isimlerinden Reşit Karabacak, corona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti. 66 yaşında aramızdan ayrılan Karabacak, bugün ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Karabacak'ın naaşı, ikindi namazına müteakip Bursa Merkez Dikkaldırım Merkezli Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek. Reşit Karabacak kimdir? Detaylar haberimizde...

REŞİT KARABACAK KİMDİR?

Karabacak, 5 Temmuz 1954 tarihinde Erzurum'da dünyaya gelen Türk güreşçisidir. Güreş sporuna 1973 yılında İzmir'de başladı. Balkan Oyunları, Akdeniz Oyunları ve Avrupa Şampiyonası'nda birincilikleri ve Dünya Şampiyonası'nda dereceleri vardır. Milli Takım antrenörlüğü yapmıştır.

İlk şampiyonluğunu güreşe başladıktan bir yıl sonra serbest stilde Balkan birinciliği ile yakaladı. Ardından Akdeniz ve Avrupa şampiyonu olan Karabacak, ilerleyen zamanda sporu bıraktı.

Güreş Milli Takımı antrenörü olarak görev yapan Reşit Karabacak, Kovid-19 hastalığına yakalanmıştı

REŞİT KARABACAK NEDEN ÖLDÜ?

Güreş Milli Takımı antrenörü olarak görev yapan Reşit Karabacak, Kovid-19 hastalığına yakalanmıştı ve kalp krizi geçirdi. Usta sporcu 19 Kasım 2020 tarihinde hayatını kaybetti.

Güreş camiasının önemli isimlerinden Reşit Karabacak, corona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti. 66 yaşında aramızdan ayrılan Karabacak, bugün ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Karabacak'ın naaşı, ikindi namazına müteakip Bursa Merkez Dikkaldırım Merkezli Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek.

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