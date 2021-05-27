Resident Evil Village satışları dört milyonu aştı!

Capcom tarafından yayınlanan gelişmiş grafiklere ve üstün çözünürlüklere sahip Resident Evil serisinin sekizinci ve son oyunu Resident Evil Village'ın satış miktarlarının toplamı dört milyon adeti aştı. Resident Evil Village sistem gereksinimleri nelerdir? İşte detaylar!

Gelişmiş grafiklere ve üstün çözünürlüklere sahip, Resident Evil serisinin sekizinci büyük devam oyunu olan Resident Evil Village PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, PC ve Stadia için 7 Mayıs'ta çıkışını gerçekleştirmişti.

Capcom, Resident Evil Village'ın dünya genelindeki kutulu sürümlerin dağıtım miktarı ile dijital sürümlerin satışları toplamının dört milyon adeti aştığını duyurdu.

Resident Evil serisinin bir önceki sevilen oyunu Resident Evil 7: biohazard 10 ay sonra 2.5 milyon adet satışa ulaşmıştı. Resident Evil 7: Biohazard'ın satış miktarı ise şu anda 9 milyon.

*Belirtilen rapora göre, Resident Evil serisindeki tüm oyunların toplam satış miktarı 100 milyonun üzerinde.

RESIDENT EVIL VILLAGE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum Sistem Gereksinimleri:

· İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

· İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 veya Intel Core i5-7500

· Bellek: 8 GB RAM

· Ekran Kartı: AMD Radeon RX 560 4GB VRAM veya NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB VRAM

· DirectX: Sürüm 12

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

· İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

· İşlemci: AMD Ryzen 5 3600 veya Intel Core i7 8700

· Bellek: 16 GB RAM

· Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 veya NVIDIA GeForce GTX 1070

· DirectX: Sürüm 12