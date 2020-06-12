Resident Evil Village Resmi Olarak Duyuruldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Resident Evil Village Resmi Olarak Duyuruldu

Dün gerçekleştirilen PlayStation 5 etkinliğinde birçok oyunun gösterimi yapılmıştı.

Resident Evil Village Resmi Olarak Duyuruldu
12.06.2020 18:49 | Son Güncelleme: 12.06.2020 18:54

Dün gerçekleştirilen PlayStation 5 etkinliğinde birçok oyunun gösterimi yapılmıştı. Bu gösterim sırasında, duyurusu yapılan oyunlar ile de karşılaşmıştık. Bunların arasında yeni Resident Evil oyunu da bulunuyor. Resident Evil Village, PC (Steam), PlayStation 5 ve Xbox Series X için geliştiriliyor ve 2021 yılında satışa sunulacak.

Yeni oyun bir süredir gündemi meşgul ediyordu. Hakkında Aesthetic Gamer ve Biohazard Cast tarafından aktarılan birçok bilgi dolaşıyordu ve her iki tarafında geçmişteki aktarımları göz önünde bulundurulduğunda, daha bir dikkate değer görünüyorlardı. Etkinlik sırasındaki duyuru ile bu bir kez daha kanıtlanmış oldu.

Resident Evil Village Nasıl Bir Oyun Olacak?

Resident Evil Village olarak duyurulan oyun, Resident Evil 7: Biohazard, Resident Evil 2 (2019), Devil May Cry 5 ve Resident Evil 3 (2020) gibi yine RE Engine ile geliştiriliyor. Motorun yeni nesil için optimize edilmesi ile son derece gerçeğe yakın görselliğin ve korkunun yanı sıra yedinci oyuna göre yoğun aksiyon ve kaliteli bir hikaye anlatımı sunulacak.

Hikaye olarak Resident Evil Village, yedinci oyunun birkaç yıl sonrasında geçecek. Ethan Winters, eşi Mia Winters ile yaşadığı kabusu geride bırakarak yeni bir yerde huzurlu bir yaşam sürmeye başlıyorlar. Ne var ki serinin köklü karakterlerinden Chris Redfield, dönüşü ile yeni bir kabusun başlangıcı oluyor. Yaşanan olaylardan sonra kendisini uzak bir köyde bulan Ethan, cevaplar için arayışa geçiyor. Diğer bir deyiş ile bir kez daha Ethan Winters rolünde olacağız.

Capcom şu an için yeni oyun hakkında ek bir detay vermiş değil ama merak edilen detayların Ağustos ayı içerisinde paylaşılacağı söyleniyor. Bununla birlikte birinci kişi bakış açısından oynanacak olan Resident Evil Village, yeni bir envanter sistemine sahip olacak. Bunun yanı sıra, duyuru fragmanında da gördüğümüz üzere hikayenin geçeceği mekanların arasında köy ortamı bulunurken kurtadamların varlığı da teyit edilmiş oldu.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı Haber
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak Haber
İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak
Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı Haber
Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Haber
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi Haber
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi Haber
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi
Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
Yunan gazeteciye verdiği 'Ayasofya' cevabı canlı yayında soruldu! İmamoğlu sözlerini yineledi
Yunan gazeteciye verdiği 'Ayasofya' cevabı canlı yayında soruldu! İmamoğlu sözlerini yineledi
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Polise çarpıp kaçan sürücünün otomobilinden 16 kilo esrar çıktı
Polise çarpıp kaçan sürücünün otomobilinden 16 kilo esrar çıktı
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak
Pandemi Kurulu Üyesi Doç. Dr. Erayman: Eylül ayında vakaların yok denecek kadar azalmasını öngörüyoruz
Pandemi Kurulu Üyesi Doç. Dr. Erayman: Eylül ayında vakaların yok denecek kadar azalmasını öngörüyoruz
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Cinayet kurbanı kadının abisi, kardeşi hakkındaki iddiaları yalanladı
Cinayet kurbanı kadının abisi, kardeşi hakkındaki iddiaları yalanladı
Beşiktaş Kulübü, 'Bırakmam Seni' kampanyasını tanıttı
Beşiktaş Kulübü, "Bırakmam Seni" kampanyasını tanıttı
Lonnie Walker, taciz ve tecavüze uğradığı için yıllarca saçlarını uzattığını itiraf etti
Lonnie Walker, taciz ve tecavüze uğradığı için yıllarca saçlarını uzattığını itiraf etti
Beşiktaş Başkanı Çebi: Caner ve Gökhan ile ilgili kararı sezon sonu vereceğiz
Beşiktaş Başkanı Çebi: Caner ve Gökhan ile ilgili kararı sezon sonu vereceğiz
Kendisini hastaneye götüren sağlık personelini ambulans içinde taciz etti
Kendisini hastaneye götüren sağlık personelini ambulans içinde taciz etti
Beşiktaş, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Begovic'i transfer ediyor
Beşiktaş, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Begovic'i transfer ediyor
Fenerbahçe, PSG'de oynayan Choupo-Moting'e teklif yaptı
Fenerbahçe, PSG'de oynayan Choupo-Moting'e teklif yaptı
Ali Babacan'dan erken seçim çıkışı! 'İstikrarsızlık' vurgusu yaptı ve kendi tahminini paylaştı
Ali Babacan'dan erken seçim çıkışı! 'İstikrarsızlık' vurgusu yaptı ve kendi tahminini paylaştı
Potansiyel koronavirüs aşısının üçüncü aşama klinik denemeleri başlıyor
Potansiyel koronavirüs aşısının üçüncü aşama klinik denemeleri başlıyor
İbrahimovic ile Milan arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri kriz yarattı
İbrahimovic ile Milan arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri kriz yarattı
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin ambulansı çalındı
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin ambulansı çalındı
Ormanı istila eden tırtıllar, bölge sakinlerini endişelendiriyor
Ormanı istila eden tırtıllar, bölge sakinlerini endişelendiriyor
Kovid-19'da Anadolu'yu bekleyen tehlike: İstanbul'dan gidenler risk oluşturacak
Kovid-19'da Anadolu'yu bekleyen tehlike: İstanbul'dan gidenler risk oluşturacak
Türkiye'nin girişimleri sonucu ABD'nin Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nda FETÖ yer almadı
Türkiye'nin girişimleri sonucu ABD'nin Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nda FETÖ yer almadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Halife Hafter Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Ajda Pekkan Demet Evgar
Spor Tamer Tuna Ahmet Ağaoğlu Bülent Korkmaz Servet Yardımcı Tahir Karapınar
Daha Fazla Çocuk Kadın Ankara Beşiktaş
Şu an buradasınız: Resident Evil Village Resmi Olarak Duyuruldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 19:03:56. #1.15#
title