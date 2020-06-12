Resident Evil Village Resmi Olarak Duyuruldu Dün gerçekleştirilen PlayStation 5 etkinliğinde birçok oyunun gösterimi yapılmıştı.

Dün gerçekleştirilen PlayStation 5 etkinliğinde birçok oyunun gösterimi yapılmıştı. Bu gösterim sırasında, duyurusu yapılan oyunlar ile de karşılaşmıştık. Bunların arasında yeni Resident Evil oyunu da bulunuyor. Resident Evil Village, PC (Steam), PlayStation 5 ve Xbox Series X için geliştiriliyor ve 2021 yılında satışa sunulacak.

Yeni oyun bir süredir gündemi meşgul ediyordu. Hakkında Aesthetic Gamer ve Biohazard Cast tarafından aktarılan birçok bilgi dolaşıyordu ve her iki tarafında geçmişteki aktarımları göz önünde bulundurulduğunda, daha bir dikkate değer görünüyorlardı. Etkinlik sırasındaki duyuru ile bu bir kez daha kanıtlanmış oldu.

Resident Evil Village Nasıl Bir Oyun Olacak?

Resident Evil Village olarak duyurulan oyun, Resident Evil 7: Biohazard, Resident Evil 2 (2019), Devil May Cry 5 ve Resident Evil 3 (2020) gibi yine RE Engine ile geliştiriliyor. Motorun yeni nesil için optimize edilmesi ile son derece gerçeğe yakın görselliğin ve korkunun yanı sıra yedinci oyuna göre yoğun aksiyon ve kaliteli bir hikaye anlatımı sunulacak.

Hikaye olarak Resident Evil Village, yedinci oyunun birkaç yıl sonrasında geçecek. Ethan Winters, eşi Mia Winters ile yaşadığı kabusu geride bırakarak yeni bir yerde huzurlu bir yaşam sürmeye başlıyorlar. Ne var ki serinin köklü karakterlerinden Chris Redfield, dönüşü ile yeni bir kabusun başlangıcı oluyor. Yaşanan olaylardan sonra kendisini uzak bir köyde bulan Ethan, cevaplar için arayışa geçiyor. Diğer bir deyiş ile bir kez daha Ethan Winters rolünde olacağız.

Capcom şu an için yeni oyun hakkında ek bir detay vermiş değil ama merak edilen detayların Ağustos ayı içerisinde paylaşılacağı söyleniyor. Bununla birlikte birinci kişi bakış açısından oynanacak olan Resident Evil Village, yeni bir envanter sistemine sahip olacak. Bunun yanı sıra, duyuru fragmanında da gördüğümüz üzere hikayenin geçeceği mekanların arasında köy ortamı bulunurken kurtadamların varlığı da teyit edilmiş oldu.