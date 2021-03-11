Resident Evil Village PS5'de ne kadar yer kaplayacağı belli oldu
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Resident Evil Village PS5'de ne kadar yer kaplayacağı belli oldu

11.03.2021 11:16 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:19
Resident Evil Village PS5'de ne kadar yer kaplayacağı belli oldu

Resident Evil Village, kullanıcılara yeni nesil deneyim bir korku oyunu getirecek. Oyunun Xbox Series X'teki tahmini boyutunun Microsoft Store'da belli olmasının sonrasında PS5 plaftormunda dosya boyutu ve ön yükleme tarihi belli oldu.

Güvenilir kaynakları ile bilinen Twitter hesabı PlayStation Game Size, Resident Evil Village PS5 platformunda dosya boyutunun daha ilk günlerde oyunun yaması dahi belirtilmemişken 27.325 GB olduğunu iddia etti. Bunun yanı sıra oyunseverlerin bu aksiyon korku oyununu çıkmasından iki gün önce 5 Mayıs'ta indirebileceklerini de iddialarının arasına ekledi.

RESIDENT EVIL VILLAGE PS5 BOYUTU

Resident Evil Village'ın tahmin edilen dosya boyutu Microsoft Store'da yaklaşık 50 GB şeklinde yer kaplayacağı görülüyordu. Bu ortamın 15 GB'lık kısmı aynı zaman diliminde çıkacak olan Resident Evil Re:Verse tarafından kullanıldığını da söylemek lazım. PS5 platformu için tahmin edilen boyut tahminen çevrimiçi çok oyunculu kısmını sisteme dahil etmiyor ve sadece ana oyun temalarını kapsıyor ve bunu görüyor. PS5 kullanıcıları çok oyunculu oyun modunu indirmek istemezler ise, ilk günün gelen yaması yüksek boyutlu bir GB'da olmadığı sürece alan konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamayacaklardır.

PlayStation 5, Xboxa göre daha az yer kaplayacak gibi gözüküyor fakat belirmek gerek bu bilgi resmi olarak yayınlanmadı. Capcom'un Resident Evil Village oyunu hakkında daha paylaşılmayan bir çok detay var ve oyunseverler merakla gelecek yeni bilgileri bekliyor ve bunun yanı sıra önümüzdeki aylarda yayınlanması bweklenen ikinci demo için de sabırsızlanıyorlar.

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