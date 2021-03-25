Resident Evil Village PC sistem gereksinimleri belli oldu!

Resident Evil Village PC sistem gereksinimleri neler? Bu senenin en çok merak edilen oyunlarından birisi olan Resident Evil Village'ın sistem gereksinimleri belli oldu. Geçtiğimiz sene PlayStation 5 etkinliğinde Resident Evil serisine yeni bir soluk getirileceği açıklanmıştı. İşte oyun hakkındaki tüm detaylar!

Capcom tarafından geliştirilen ve yayınlanan Resident Evil Village hayatta kalma-korku video oyunudur. Yeni oyunla ilgili yayınlanan videolar,ekran görüntüleri her geçen gün beklentileri bir üst seviyeye çıkarıyor. RE7'nin ana karakteri Ethan Winters'ın başrolde olduğu RE Village, önceki serilere göre oyunculara daha geniş bir oyun alanı ve oyun dinamikleri sunacak.

Resident Evil Village, 7 Mayıs'ta PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S, Stadia ve PC için piyasaya sürülecek.

RESIDENT EVIL VILLAGE PC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum Sistem Gereksinimleri:

· İşletim Sistemi: Windows 10 64bit

· İşlemci: Intel Core i5-7500/ AMD Ryzen 3 1200

· Bellek: RAM – 8GB

· Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB VRAM/ AMD Radeon RX 560 4GB VRAM

· DirectX: Versiyon 12

· Not: 1080p 60FPS oynanış "Performance" ayarında mümkündür. Grafiklerin yoğun olduğu sahnelerde kare hızı düşebilir. Ray tracing için NVIDIA GeForce RTX 2060 veya AMD Radeon RX 6700 XT gereklidir.

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

· İşletim Sistemi: Windows 10 64bit

· İşlemci: Intel Core i7 8700/ AMD Ryzen 5 3600

· Bellek: RAM – 16GB

· Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070/ AMD Radeon RX 5700

· Ray Tracing için – 4K/45 FPS: NVIDIA GeForce RTX 2070, AMD Radeon RX 6700 XT/ AMD Radeon RX 6800

· 4K/60 FPS: NVIDIA GeForce RTX 3070/ AMD Radeon RX 6900 XT

· DirectX: Versiyon 12

· Not: 1080p 60FPS oynanış "Focus on Screen Quality" ayarında mümkündür. Grafiklerin yoğun olduğu sahnelerde kare hızı düşebilir. Ray tracing için NVIDIA GeForce RTX 2070 veya AMD Radeon RX 6700 XT gereklidir. "Ray Tracing" grafik ayarında oynanış 4K/45 FPS ve 4K/60 FPS civarındadır. Grafiklerin yoğun olduğu sahnelerde kare hızı düşebilir.