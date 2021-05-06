Resident Evil Village inceleme puanları paylaşıldı! Çıkışına az süre kalan Resident Evil Village büyük beğeni topladı
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Resident Evil Village inceleme puanları paylaşıldı! Çıkışına az süre kalan Resident Evil Village büyük beğeni topladı

Resident Evil Village inceleme puanları paylaşıldı! Çıkışına az süre kalan Resident Evil Village büyük beğeni topladı
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Resident Evil serisinin sekizinci devam niteliğinde olan oyunu Resident Evil Village, 7 Mayıs'ta çıkışını gerçekleştirerek oyunseverler ile buluşacak. PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 Xbox One ve PC için çıkışını gerçekleştirecek olan Resident Evil Village'in inceleme puanları paylaşıldı.

Çıkışına kısa bir süre kalan Resident Evil Village'ın inceleme puanları oyuncular tarafından araştırılıyor. Dünya çapında incelenen oyunun puanları, Metascore, IGN, GameSpot, PlayStation Universe gibi öne çıkan siteler tarafından puanlandırıldı.

RESIDENT EVIL VILLAGAE İNCELEME PUANLARI

  • Metascore 84
  • IGN Italia 95
  • Game Informer 93
  • Hobby Consolas 93
  • Multiplayer.it 92
  • GameSpot 90
  • MGG Spain 90
  • SpazioGames 90
  • JeuxActu 90
  • Easy Allies 90
  • TheSixthAxis 90
Resident Evil Village inceleme puanları paylaşıldı! Çıkışına az süre kalan Resident Evil Village büyük beğeni topladı
  • GameSpot 90
  • GamingBolt 90
  • PlayStation Universe 90
  • Press Start Australia 90
  • PSX-Sense.nl 90
  • Push Square 90
  • Screen Rant 90
  • Shacknews 90
  • Shindig 90
  • Wccftech 90
  • We Got This Covered 90
  • WellPlayed 90
  • IGN France 90
  • Destructoid 90
  • Eurogamer Italy 90
Resident Evil Village inceleme puanları paylaşıldı! Çıkışına az süre kalan Resident Evil Village büyük beğeni topladı
  • GameByte 90
  • GameMAG 90
  • Gamer.no 90
  • GAMES.CH 90
  • Gfinity 90
  • God is a Geek 90
  • Hardcore Gamer 90
  • Carole Quintaine 90
  • PC Gamer 85
  • Launcher (The Washington Post) 85
  • XGN 85
  • Vandal 82
  • PCGamesN 80
  • Gameblog.fr 80
  • Jeuxvideo.com 80
  • EGM 80
  • VG247 80
  • IGN 80
Resident Evil Village inceleme puanları paylaşıldı! Çıkışına az süre kalan Resident Evil Village büyük beğeni topladı
  • TheGamer 80
  • Guardian 80
  • TrueGaming 80
  • VGC 80
  • Comicbook.com 80
  • Digitally Downloaded 80
  • GamesBeat 80
  • Metro GameCentral 70
  • GamesRadar+ 70
  • Stevivor 65
  • VideoGamer 50
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
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