Resident Evil Village inceleme puanları paylaşıldı! Çıkışına az süre kalan Resident Evil Village büyük beğeni topladı

Resident Evil serisinin sekizinci devam niteliğinde olan oyunu Resident Evil Village, 7 Mayıs'ta çıkışını gerçekleştirerek oyunseverler ile buluşacak. PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 Xbox One ve PC için çıkışını gerçekleştirecek olan Resident Evil Village'in inceleme puanları paylaşıldı.