Resident Evil: Resistance Betası PC ve PS4'te de Başladı
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Resident Evil, Teknoloji

Resident Evil: Resistance Betası PC ve PS4'te de Başladı

Resident Evil 3 (2020)'ün beraberinde gelecek olan çok oyunculu modu Resident Evil: Resistance için geçtiğimiz hafta açık beta testi başlamıştı.

31.03.2020 17:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:49
Resident Evil: Resistance Betası PC ve PS4'te de Başladı

Resident Evil 3 (2020)'ün beraberinde gelecek olan çok oyunculu modu Resident Evil: Resistance için geçtiğimiz hafta açık beta testi başlamıştı. Ne var ki PC (Steam) ve PlayStation 4 üzerinden yaşanan teknik hatalardan dolayı, sadece Xbox One kullanıcılarının erişimine açılabilmişti. Bugün ise müjdeli haber geldi. Artık PC (Steam) ve PlayStation 4 kullanıcıları da Resident Evil: Resistance açık beta testine katılımda bulunabilecekler.

Oyun Yönetmeni Al Yang, müjdeli haberi şahsi Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunarak duyurdu. Buna göre, yayınlanan yeni güncellemeyi indirmeniz durumunda çok oyunculu modun açık beta testine artık sorunsuz bir şekilde katılımda bulunabileceksiniz.

The Resident Evil Resistance Open Beta is now live again on PS4 and Steam! Please make sure you grab the latest update if you still have problems connecting to a match! Sorry again for the delay and huge thanks to the community for helping us test out our open beta build! https://t.co/S7RMlpWyx2

— Al Yang (@QQBert) March 31, 2020

Eğer siz de PC (Steam) veya PlayStation 4 kullanıcısıysanız, son güncellemeyi yükleyerek 3 Nisan 2020 Cuma gününe kadar sürecek olan açık beta testi kapsamında, çok oyunculu modu deneyebilirsiniz.

Bir kez daha hatırlatmak gerekirse, Resident Evil: Resistance asimetrik bir çok oyunculu hayatta kalma modu olacak. Dört kişiden oluşacak olan afetzede grubu, sırt sırta verip kooperatif bir çalışma ile Umbrella tesisinden kaçmaya çalışacak. Buna karşılık olarak Mastermind adı verilen bir karakter ise ana bilgisayar üzerinden hem tuzaklar kurarak hem de grubun üzerine zombiler, Licker ve nihai olarak Mr. X'i salarak kaçmalarına engel olmaya çalışacak.

Kaynak: Tamindir

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