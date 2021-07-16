Resident Evil Re:Verse çıkış tarihi ertelendi!
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Resident Evil Re:Verse çıkış tarihi ertelendi!

Resident Evil Re:Verse çıkış tarihi ertelendi!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Resident Evil Village ile birlikte piyasaya sürülmesi planlanan çok oyunculu oyun paketi Resident Evil Re:Verse'in çıkış tarihi ertelendi. İşte detaylar!

Capcom, 7 Mayıs'ta piyasaya sürdüğü Resident Evil Village'ın çok oyunculu paketi Resident Evil Re:Verse'in çıkış tarihini ertelediğini duyurdu. Başlangıçta oyunun çıkış tarihi ile aynı zamanda piyasaya sürülmesi beklenen Resident Evil Re:Verse, herhangi bir sebep gösterilmeden ertelenmişti.

Büyük ihtimalle oyunun beta sürümüne verilen olumsuz tepkiler, Resident Evil Re:Verse'in çıkışının ertelenmesinin temel nedeni oldu. Oyuncular, PvP modunun sayısız teknik sorunundan, hatalarından ve özel içerik eksikliğinden pek hoşlanmadılar.

Resident Evil resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan bir gönderide, geliştirme ekibinin Resident Village için çok daha akıcı bir oyun deneyimi sağlamak için sunacağı çok oyunculu paketi 2022 yılına ertelendiği duyuruldu.

Resident Evil Re:Verse çıkış tarihi ertelendi!

Resident Evil serisinde yer alan kahramanların ve kötü adamların başrolde yer aldığı Re:Verse, oyuncuları altı oyunculu ölüm maçına dahil eder ve onları haritanın etrafına dağılmış örnekleri bulmakla görevlendirir. Virüsleri toplamak, hasar bonusları ve benzerlerinin kilidini açar, ancak gerçek heyecan, bir oyuncu öldüğünde ortaya çıkar. Ölümden önce toplanan örneklerin sayısına bağlı olarak, oyuncular Resident Evil'in kötü adamlarından biri şeklinde yeniden canlandırılacak.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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