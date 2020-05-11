Resident Evil 8, Serinin En Rahatsız Edici Oyunu Olabilir
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Resident Evil 8, Serinin En Rahatsız Edici Oyunu Olabilir

Resident Evil 8, Serinin En Rahatsız Edici Oyunu Olabilir
11.05.2020 14:46 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:46

Resident Evil 3 (2020) çıkalı bir aydan fazla oldu ve bizler, gözlerimizi sıradaki Resident Evil oyununa çevirdik.

Resident Evil 3 (2020) çıkalı bir aydan fazla oldu ve bizler, gözlerimizi sıradaki Resident Evil oyununa çevirdik. Capcom bünyesinde nasıl bir planlamanın yapıldığı hakkında resmi olarak bilgi verilmemiş olsa da, her zaman olduğu söylentiler bizi yalnız bırakmıyorlar. Resident Evil 8 ile ilgili yeni sızıntı bilgiler paylaşıldı.

Hatırlayacağınız üzere Resetera forumlarında Dusk Golem adıyla bilinen Aesthetic Gamer, geçtiğimiz aylarda Resident Evil 8 ile ilgili birçok sızıntı detayı bizlerle paylaşmıştı. Oyunun envanter sistemi olsun, önümüzdeki sene çıkacak olması olsun ve hikaye ve içerik detayı olsun kadar birçok şey öğrenmiştik. Her ne kadar bunlar bildiğiniz gibi resmi olmasa da, Aesthetic Gamer Resident Evil 3 (2020) duyurusunu önceden haber verdiği ve Resident Evil 7: Biohazard - Not A Hero içeriğini doğru bir şekilde sızdırmış olduğu için söyledikleri dikkat çekici oluyor. Kendisi şimdi de yepyeni detaylar ile karşımıza çıktı.

Resident Evil 8, Serinin En Korkuncu Olacak

Aesthetic Gamer Resident Evil 8 duyurusunun yakın bir zaman içerisinde yapılacağını söylüyor. Ne var ki herhangi bir tarih vermemiş. Bildiğiniz gibi kullanıcı daha önceden duyurunun E3 2020 için planlandığını ama fuar iptal olduğu için duyurunun belirsiz ama yakın bir tarihte gerçekleşeceğini söylemişti. Bununla birlikte, serinin yeni oyununun serinin en karanlık ve en ürkütücü oyunu olacağını söylüyor. Resident Evil serisi zaten son derece karanlık ve ürkütücü olmasıyla tanınıyor ve Capcom, bu çizgiyi daha da öteye taşıyarak nasıl bir devam oyunu ile karşımıza çıkacak merak etmiyor değilim.

I don't know much on Silent Hill I haven't shared, but its apparently its revealed soon so I'm looking forward to it. I still believe it from what I was shown, but I do have a healthy skeptic in me.

RE8 I'm excited for the reveal, it's by far the darkest & most gruesome RE yet.

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) May 8, 2020

Aesthetic Gamer, başka bir Twitter kullanıcısının verdiği cevapta da en rahatsız edici Resident Evil düşman tasarımlarına hazır olmamızı söylemiş ki bundan kastı insan sınıfına girmeyenler. Açıkçası bu zamana kadar serinin hiçbir düşman tasarımı içimizin ferahlamasını sağlamamıştı. Buna bakarak Resident Evil 8 oyunundakilerin de ferahlatmayacağının kesin olduğunu söylemeye gerek yok ama Capcom bünyesindeki ekibin neler planladığı merak konusu oldu.

Get ready for some of the most disturbing enemy designs in the RE series.

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) May 8, 2020

Eğer yakın bir zamanda yeni oyunun duyurusu ile karşılaşacaksak ki bu tahminimce Sony tarafından önümüzdeki ayın başlarında yapılacak olan sunumda gerçekleşebilir, öğrenmek için fazla beklememiz gerekmeyebilir. Gelişmeleri takipte olacağız.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı Haber
Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı Haber
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı
İstanbul'da lüks rezidansta oturan iş adamı canına kıydı Haber
İstanbul'da lüks rezidansta oturan iş adamı canına kıydı
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Erdoğan'ın masasında 2 kritik konu var Haber
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Erdoğan'ın masasında 2 kritik konu var
Evlerinin bahçesindeki ağaca kendini asan liseli Hasan hayatını kaybetti Haber
Evlerinin bahçesindeki ağaca kendini asan liseli Hasan hayatını kaybetti
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi Haber
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan'ı yayından kovdu
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan'ı yayından kovdu
Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı
Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı
Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor
Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'tan çok önemli AVM uyarısı: Topluca gidip vakit geçirmeyin
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'tan çok önemli AVM uyarısı: Topluca gidip vakit geçirmeyin
Genç sörfçü, köpek balığı saldırısından yumruklarıyla kurtuldu
Genç sörfçü, köpek balığı saldırısından yumruklarıyla kurtuldu
15 yıldır mağarada yaşayan yaşlı adam, hayat felsefesiyle hem duygulandırdı hem ders verdi
15 yıldır mağarada yaşayan yaşlı adam, hayat felsefesiyle hem duygulandırdı hem ders verdi
Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var
Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var
Ünlü şarkıcı Fulden Uras, canlı yayın kazası yaşayan Selin Ciğerci'ye destek oldu
Ünlü şarkıcı Fulden Uras, canlı yayın kazası yaşayan Selin Ciğerci'ye destek oldu
Atalantalı genç futbolcu Rinaldi, beyin anevrizması sonucunda hayatını kaybetti
Atalantalı genç futbolcu Rinaldi, beyin anevrizması sonucunda hayatını kaybetti
TÜBİTAK'tan koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili heyecanlandıran açıklama: Haziran'da müjde vermek istiyoruz
TÜBİTAK'tan koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili heyecanlandıran açıklama: Haziran'da müjde vermek istiyoruz
İstanbul'da protesto için toplanan grup, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
İstanbul'da protesto için toplanan grup, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
Köpeğini kürekle döverek öldüren kişiye 947 TL para cezası verildi
Köpeğini kürekle döverek öldüren kişiye 947 TL para cezası verildi
İBB'nin 'Korona sürecinde dolu otobüs' fotoğrafına ilişkin suç duyurusuna takipsizlik
İBB'nin "Korona sürecinde dolu otobüs" fotoğrafına ilişkin suç duyurusuna takipsizlik
Yaşlı kadının cüzdanını çalıp inkar etti: Düşürmüştü, ona vermek için aldım
Yaşlı kadının cüzdanını çalıp inkar etti: Düşürmüştü, ona vermek için aldım
Yasağın kalkmasının ardından tulum giyip siperlik takan berber ilk müşterisini aldı
Yasağın kalkmasının ardından tulum giyip siperlik takan berber ilk müşterisini aldı
Koronavirüs pandemisinde Türkiye'de yeni dönem başladı: Kontrollü sosyal hayat
Koronavirüs pandemisinde Türkiye'de yeni dönem başladı: Kontrollü sosyal hayat
Rıdvan Dilmen: Futbolda ligler 12 Haziran'da değil, Temmuz ayı sonunda başlamalı
Rıdvan Dilmen: Futbolda ligler 12 Haziran'da değil, Temmuz ayı sonunda başlamalı
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı
Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı
Asya'da ikinci dalga endişesi oluştu: Çin'de bir kent karantinaya alındı, Güney Kore'de yeni vakalar ortaya çıktı
Asya'da ikinci dalga endişesi oluştu: Çin'de bir kent karantinaya alındı, Güney Kore'de yeni vakalar ortaya...
21 yaşındaki oğlunu öldürüp kaçan baba intihar etti
21 yaşındaki oğlunu öldürüp kaçan baba intihar etti
Arazi kavgasında yaşlı adamı demir çubukla darp ettiler
Arazi kavgasında yaşlı adamı demir çubukla darp ettiler
Son dakika: İran medyası: İran donanması Basra Körfezi'nde yanlışlıkla kendi gemisini vurdu
Son dakika: İran medyası: İran donanması Basra Körfezi'nde yanlışlıkla kendi gemisini vurdu
Gelenek bozulmadı! Sosyal mesafeli sahur halayından renkli görüntüler
Gelenek bozulmadı! Sosyal mesafeli sahur halayından renkli görüntüler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Donald Trump Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Ebru Şallı Türkan Şoray Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç Bülent Uygun Nenad Bjelica Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Çocuk Mayıs Antalya 21 Mart
Şu an buradasınız: Resident Evil 8, Serinin En Rahatsız Edici Oyunu Olabilir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.5.2020 17:19:49. #1.14#
title