Resident Evil 8, Serinin En Rahatsız Edici Oyunu Olabilir

Resident Evil 3 (2020) çıkalı bir aydan fazla oldu ve bizler, gözlerimizi sıradaki Resident Evil oyununa çevirdik.

Resident Evil 3 (2020) çıkalı bir aydan fazla oldu ve bizler, gözlerimizi sıradaki Resident Evil oyununa çevirdik. Capcom bünyesinde nasıl bir planlamanın yapıldığı hakkında resmi olarak bilgi verilmemiş olsa da, her zaman olduğu söylentiler bizi yalnız bırakmıyorlar. Resident Evil 8 ile ilgili yeni sızıntı bilgiler paylaşıldı.

Hatırlayacağınız üzere Resetera forumlarında Dusk Golem adıyla bilinen Aesthetic Gamer, geçtiğimiz aylarda Resident Evil 8 ile ilgili birçok sızıntı detayı bizlerle paylaşmıştı. Oyunun envanter sistemi olsun, önümüzdeki sene çıkacak olması olsun ve hikaye ve içerik detayı olsun kadar birçok şey öğrenmiştik. Her ne kadar bunlar bildiğiniz gibi resmi olmasa da, Aesthetic Gamer Resident Evil 3 (2020) duyurusunu önceden haber verdiği ve Resident Evil 7: Biohazard - Not A Hero içeriğini doğru bir şekilde sızdırmış olduğu için söyledikleri dikkat çekici oluyor. Kendisi şimdi de yepyeni detaylar ile karşımıza çıktı.

Resident Evil 8, Serinin En Korkuncu Olacak

Aesthetic Gamer Resident Evil 8 duyurusunun yakın bir zaman içerisinde yapılacağını söylüyor. Ne var ki herhangi bir tarih vermemiş. Bildiğiniz gibi kullanıcı daha önceden duyurunun E3 2020 için planlandığını ama fuar iptal olduğu için duyurunun belirsiz ama yakın bir tarihte gerçekleşeceğini söylemişti. Bununla birlikte, serinin yeni oyununun serinin en karanlık ve en ürkütücü oyunu olacağını söylüyor. Resident Evil serisi zaten son derece karanlık ve ürkütücü olmasıyla tanınıyor ve Capcom, bu çizgiyi daha da öteye taşıyarak nasıl bir devam oyunu ile karşımıza çıkacak merak etmiyor değilim.

I don't know much on Silent Hill I haven't shared, but its apparently its revealed soon so I'm looking forward to it. I still believe it from what I was shown, but I do have a healthy skeptic in me.

RE8 I'm excited for the reveal, it's by far the darkest & most gruesome RE yet.

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) May 8, 2020

Aesthetic Gamer, başka bir Twitter kullanıcısının verdiği cevapta da en rahatsız edici Resident Evil düşman tasarımlarına hazır olmamızı söylemiş ki bundan kastı insan sınıfına girmeyenler. Açıkçası bu zamana kadar serinin hiçbir düşman tasarımı içimizin ferahlamasını sağlamamıştı. Buna bakarak Resident Evil 8 oyunundakilerin de ferahlatmayacağının kesin olduğunu söylemeye gerek yok ama Capcom bünyesindeki ekibin neler planladığı merak konusu oldu.

Get ready for some of the most disturbing enemy designs in the RE series.

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) May 8, 2020

Eğer yakın bir zamanda yeni oyunun duyurusu ile karşılaşacaksak ki bu tahminimce Sony tarafından önümüzdeki ayın başlarında yapılacak olan sunumda gerçekleşebilir, öğrenmek için fazla beklememiz gerekmeyebilir. Gelişmeleri takipte olacağız.