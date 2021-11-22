Resident Evil 4 VR'a önümüzdeki yıl ücretsiz modlar gelecek

Biohazard Declassified'ın YouTube hesabından Resident Evil 4 VR The Mercenaries fragmanını yayınladı.

The Mercenaries, Resident Evil serisi boyunca çıkış yapan arcade-aksiyon modudur. Resident Evil 7'nin ve Resident Evil 2 ve Resident Evil 3'ün remasteredlarının dışında akldıktan sonra, Resident Evil Village'e geri döndü.

Orijinal Resident Evil 4'te The Mercenaries, oyun hikayesini bitirdikten sonra açılabilir bir ekstra içerik olarak mevcuttu. Diğer iki kilit açılabilir, Assignment Ada ve Separate Ways, VR sürümünde de yoktur.

Serinin bazı hayranları, The Mercenaries Resident Evil 4 VR'a dahil olmadığını öğrenince hayal kırıklığına uğradılar, bu da düşman ordularını öldürmenize ve zamanlayıcı bitmeden önce mümkün olduğunca çok puan toplamanıza meydan okuyor.

RESIDENT EVIL 4 VR THE MERCENARIES FRAGMANI

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet