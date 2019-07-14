Resident Evil 3 Hayranları Oyunun HD Modunu Yapmayı Başardı

İnternette birçok oyun için bir sürü HD mod paketleri görüyoruz. Bunların çoğunun orijinal oyundan farkını anlamak için ekran görüntülerine olabildiğince yakınlaştırma yapıp dakikalarca bakmak gerekebiliyor ancak bugün bahsedeceğimiz mod kesinlikle bunlardan çok daha farklı.

Daha önce de Resident Evil 2'nin HD paketini yayınlayan RESHDP (Resident Evil Seamless HD Project) ekibi, Resident Evil 3'te de muazzam bir iş çıkarmış. Öyle ki mod paketi, piksel piksel oynadığımız Resident Evil 3'ü artık HD olarak oynayabilmemize imkân sağlıyor. Elbette modern oyunlar gibi harika grafikler elde edemiyoruz ancak böyle efsane bir oyunu bu kalitede görmek ve orijinal grafikleriyle karşılaştırıldığındaki farkı görmek mod paketinin kalitesini bizlere gösteriyor.

Seamless HD Project'in yaptığı şey, arka plan çözünürlüğünü arttırarak her şeyin okunabilir ve kusursuz olmasını sağlamak. Yüksek çözünürlükte karakter portreleri, kusursuz ve kesintisiz maskeler ve birkaç manuel düzenleme ile oyun içi metinlerin okunabilir hale getirilmesi bu mod paketinin biz oyuncular için hallettiği bazı şeyler. Modun bir güzel yanı da 640x320 çözünürlüğünde çalıştırsanız bile çözünürlüğü ikiye katlayıp görüntülerin kesik kesik olmamasını sağlayan bir FMV paketi de içeriyor.

Buradaki tek dezavantaj, Resident Evil 3 Seamless HD Project'in RE3'ün emulated sürümü ile çalışıyor olması. Bir emulator ve oyunun ISO dosyasını bulup oyuna girdikten sonra, oyun içerisinde "Delete" tuşuna basarak orijinal ve modlu versiyon arasında geçiş yapabileceksiniz. Aşağıdaki videoda ise farkı açık ve net bir şekilde görebileceksiniz.

Bu mod paketi, olası bir Resident Evil 3: Remake oyununun gelmesi için oyunun hayranlarını önemli derecede isteklendirecektir. CAPCOM'un ocak ayında piyasaya sürdüğü Resident Evil 2: Remake fazlasıyla sevilmişti ve güzel başarılara imza atmıştı.