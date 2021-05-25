Reşat Hacıfazlıoğlu kimdir? Reşat Hacıfazlıoğlu kaç yaşında ve nereli? Sedat Peker videosunu yayınladı!
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Reşat Hacıfazlıoğlu kimdir? Reşat Hacıfazlıoğlu kaç yaşında ve nereli? Sedat Peker videosunu yayınladı!

Reşat Hacıfazlıoğlu kimdir? Reşat Hacıfazlıoğlu kaç yaşında ve nereli? Sedat Peker videosunu yayınladı!
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Sedat Peker yayınladığı son videosunda Reşat Baba ifadesini kullandı. Reşat Baba kim olduğu da merak edilmeye başlandı. Peki Reşat Hacıfazlıoğlu kimdir? Reşat Hacıfazlıoğlu kaç yaşında ve nereli?

Suç örgütü lideri Sedat Peker, akrabam dediği Reşat Baba(Reşat Hacıfazlıoğlu) ile telefon görüşmesini yayınladı.

Reşat Hacıfazlıoğlu kimdir?

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in akrabasının adı Reşat Hacıfazlıoğlu. Gaziosmanpaşa'da Gopark adlı AVM'nin de sahibi.

"Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Reşat Hacıfazlıoğlu'nun akrabası olduğunu yayınladığı videolarda söylüyor. Sedat Peker, son videosunda akrabası Reşat Hacıfazlıoğlu'nu da tehdit etti. Hem google'da hem sosyal platformda Reşat Hacıfazlıoğlu resmi ve fotoğrafı yer almıyor. Reşat Hacıfazlıoğlu Rizeli olduğu dışında bir bilgi yok. Reşat Hacıfazlıoğlu kaç yaşında olduğu da bilinmemekte."

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Reşat Hacıfazlıoğlu kimdir? Reşat Hacıfazlıoğlu kaç yaşında ve nereli? Sedat Peker videosunu yayınladı! - Haberler
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