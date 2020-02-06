: Repertuvar nasıl yazılır? TDK'ya göre repertuvar mı, repertuar mı? Repertuvar ne demek?

06.02.2020 10:37 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:38

Repertuvar kelimesi günlük hatta sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Repertuvar nasıl yazılır? Repertuvar mı, repertuar mı? TDK'ya göre repertuvar kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

REPERTUVAR NASIL YAZILIR? REPERTUVAR MI, REPERTUVAR MI?

Repertuar: Yanlış

Repertuvar: Doğru

TKD'YA GÖRE REPERTUVAR NE DEMEK?

Fransızca répertoire

1. isim Bir tiyatro kurulunun oynamak için seçip hazırlamış olduğu oyunların listesi:

"Atılacak bu ilk adımdan sonra repertuvar meselesi kalır." - Yahya Kemal Beyatlı

2. isim Bir oyuncunun ezberlediği ve oynadığı rollerin listesi:

"Repertuvarında bir tek piyes vardı denilebilir." - Elif Şafak

3. isim Birikim:

"Evrenin zengin repertuvarı onun tükenmez ilham kaynağıdır." - Haldun Taner

4. isim, müzik Dağarcık.

Haber Videosu