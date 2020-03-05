Renkli Penguenler Filmi
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Galaksiler arası uzay araştırmacısı, ilk görevi ile karşı karşıyadır. Küçük bir penguen, çökmekte olan bir buzul tabakasında mahsur kalmıştır. Uzay araştırmacısı, küçük pengueni kurtarmak için uzak bir gezegen olan Dünya'ya yolculuk etmek zorunda kalır. Dünya'ya gelen araştırmacı, küçük pengueni kurtarabilecek midir?
Yönetmen: Evan Tramel
Senaryo: Evan Tramel
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Penguin Rescue
Yapımcı Firma: Özen Film
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 70 dk.
Dağıtıcı Firma: Özen Film
Vizyon Tarihi: 23.08.2019
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Kaynak: InterSinema.com