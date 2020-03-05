Renkli Penguenler Filmi
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Renkli Penguenler Filmi

Renkli Penguenler filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Renkli Penguenler filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:52
Renkli Penguenler Filmi

Galaksiler arası uzay araştırmacısı, ilk görevi ile karşı karşıyadır. Küçük bir , çökmekte olan bir buzul tabakasında mahsur kalmıştır. Uzay araştırmacısı, küçük pengueni kurtarmak için uzak bir gezegen olan Dünya'ya yolculuk etmek zorunda kalır. Dünya'ya gelen araştırmacı, küçük pengueni kurtarabilecek midir?

Yönetmen: Evan Tramel

Senaryo: Evan Tramel

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Penguin Rescue

Yapımcı Firma: Özen Film

Yapım Yılı: 2018

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 70 dk.

Dağıtıcı Firma: Özen Film

Vizyon Tarihi: 23.08.2019


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Kaynak: InterSinema.com

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