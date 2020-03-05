Renkli Penguenler Filmi

05.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:52

Galaksiler arası uzay araştırmacısı, ilk görevi ile karşı karşıyadır. Küçük bir penguen, çökmekte olan bir buzul tabakasında mahsur kalmıştır. Uzay araştırmacısı, küçük pengueni kurtarmak için uzak bir gezegen olan Dünya'ya yolculuk etmek zorunda kalır. Dünya'ya gelen araştırmacı, küçük pengueni kurtarabilecek midir?

Yönetmen: Evan Tramel

Senaryo: Evan Tramel

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Penguin Rescue

Yapımcı Firma: Özen Film

Yapım Yılı: 2018

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 70 dk.

Dağıtıcı Firma: Özen Film

Vizyon Tarihi: 23.08.2019



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Kaynak: InterSinema.com