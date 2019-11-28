Rengim Gökmen genç besteciler ve şefler ile bir araya geldi

28.11.2019 08:31 | Son Güncelleme: 28.11.2019 08:31

Gençlerin çağdaş dünyada başarıyı yakalayabilmeleri için çok yönlü olmaları gerektiğini vurgulayan Rengim Gökmen sürekli araştırma yapmanın gelişmeleri yakından izlemenin ve çok çalışmanın önemine değindi.

Gençlere tecrübelerini aktaran Prof. Gökmen, Türk Besteciler'in eserleri bizim için mirasdır, onları çok iyi saklamamız gerektiğini aktardı. Gençler ünlü şef ile bir arada olmanın çok verimli geçtiğini ifade ettiler. İki saat süren söyleşide İzmirli müzikseverler de dinleyici olarak söyleşiye katıldılar.

Kaynak: Bültenler