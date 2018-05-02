Renault Cannes Film Festivali İşbirliği!

Avustralyalı aktris Cate Blanchett'in açılışını gerçekleştireceği, 8-19 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenlenecek Festival'de 300 Renault Espace ve Talisman, on beş gün boyunca davetlilerin ve jüri üyelerinin ulaşımını gerçekleştiriyor.

35 yıl önce başlayan bu işbirliği, aynı zamanda Renault'nun 7. sanat arasındaki 120 yıllık bağının göstergesi niteliği taşıyor.

Renault, 8 - 19 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleşecek 71. Cannes Film Festivali'nde bir kez daha yerini alıyor. 170 adet Renault Espace ve 130 adet Talisman olmak üzere 300 adet Renault'dan oluşan resmi filoya, Renault Trafic SpaceClass ve Yeni Renault Koleos ayrıca ZOE ve Twizy'den oluşan bir filo da eşlik edecek. Festival süresince Renault'lar sinema seansları ve röportajlar arasında kırmızı halıya VIP konukları taşıyacak. Bu kapsamda Festival boyunca 20 binin üzerinde yolculuk yapılması planlanıyor.

8 Mayıs'taki açılış seremonisinde yönetmenliğini Asghar Farhadi'nin yaptığı, başrollerde Penelope Cruz ve Javier Bardem'in olduğu 'Todos lo Saben' (Herkes Biliyor) filmi yer alıyor. Filmin vizyona giriş tarihi ise 9 Mayıs.

RENAULT 1983'TEN BU YANA CANNES FİLM FESTİVALİ RESMİ ORTAĞI

İlk yıllarda katılımcıların Saray basamaklarına kadar yürüyerek gittiği Cannes Film Festivali, büyük bir hızla yaygınlaşarak en büyük uluslararası film festivaline dönüştü. 1983 yılında Renault Cannes Film Festivali'nin iş ortağı oldu.

RENAULT 120. YILINI SİNEMA İLE KUTLUYOR

Renault'nun sinema ile bağı 1889 yılına uzanıyor. Lumière kardeşlerin kurdukları ilk sinema stüdyolarının, Renault fabrikasına yakın olması nedeniyle kurulan bağ ile Renault markası, yapımcıların ayrıcalıklı ortağı haline geldi. Renault otomobilleri ilk olarak reklamlarda ve ardından Jacques Tati, Claude Sautet, Claude Lelouch, Steven Spielberg, James Cameron, Wim Wenders, Xavier Dolan gibi ünlü yönetmenlerin filmlerinde boy göstermeye başladı.

Renault, Unifrance, Golden Globes, Beaune ve César atölyelerinin yanı sıra Deauville, Lyon Lumière, l'Alpe d'Huez, Cabourg ve Angoulême festivallerinin de ortağı konumunda bulunuyor.

Bu yıl Fransa, Asya ve İtalya'dan 18 filmin katıldığı festival, Jean-Luc Godard, Christophe Honoré, Spike Lee, Jafar Panahi, Lee Chang-Dong, Kore-Eda Hirokazu ve daha birçok büyük yapımcının dönüşüne sahne oluyor.