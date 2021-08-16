Rektörümüze Mevkidaşından Ziyaret

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman'ı ziyaret etti.

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektörümüz, konuğuna teşekkür ederek, Üniversitemizin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Rektör Arkan ise, kendilerini makamında ağırlayan Rektörümüze misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti.

Ziyarette, iki üniversite arasında gerçekleştirilebilecek çalışmalar, akademik faaliyetler ve geliştirilecek projelerde ortak hareket edilmesi noktasında olası iş birlikleri üzerine görüşüldü.

Ziyaretin sonunda Rektörümüz günün anısına, Rektör Arkan'a hediye takdim etti.

RTEÜ BASIN

Kaynak: Habermetre