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Rektörümüz Mevkidaşını Ziyaret Etti

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Rektörümüz Mevkidaşını Ziyaret Etti

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı'yı makamında ziyaret etti.

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı'yı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Rektör Prof. Dr. Süleyman Elmacı, nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ettiği Rektörümüze, Amasya Üniversitesinin akademik ve idari çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Rektörümüz ise mevkidaşına misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Görüşmede, her iki üniversite arasındaki iş birliği imkanları, geleceğe dönük ortak projeler gerçekleştirilmesi konuları konuşuldu.

Ziyaret, karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi.

RTEÜ BASIN

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