Rektör Yıldız, Mehmet Akif Ersoy'u anlattı
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Rektör Yıldız, Mehmet Akif Ersoy'u anlattı

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Rektör Yıldız, Mehmet Akif Ersoy'u anlattı

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, "Yüzyılın Çağrısı Safahat Okumaları" adlı programa konuk olarak Mehmet Akif Ersoy'u anlattı.

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, "Yüzyılın Çağrısı Safahat Okumaları" adlı programa konuk olarak Mehmet Akif Ersoy'u anlattı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, "Yüzyılın Çağrısı Safahat Okumaları" programının ikinci hafta konuğu oldu. Programa Rektör Yıldız'ın yanı sıra, Eğitimde Diriliş Derneği Başkanı Fahrettin Yılmaz, dernek üyeleri ve öğrenciler katıldı. Rektör Alim Yıldız, programa katılanlara Mehmet Akif Ersoy'un hayatıyla ilgili anekdotlar aktardı. Türk tarihinde üç büyük dönüm noktası olduğunu söyleyen Rektör Yıldız, Selçukludan Osmanlı'ya geçişte Mevlana'nın, Osmanlı'nın fetret döneminde Süleyman Çelebi'nin, Osmanlı'dan Cumhuriyete geçişte ise Akif'in önemli işler yaptığını söyledi.

"Akif' i anlamak önemli"

Rektör Yıldız, programda yaptığı konuşmada, "1'inci Dünya Savaşı'nın ardından antlaşmalar imzalanıyor. O antlaşmalar sonucunda Anadolu'da işgal edilmeyen birkaç il kalıyor. Sivas, Yozgat, Kayseri çevresini bize layık görüyorlar. Böyle bir paylaşım var. Burada Akif'i görüyoruz. İnsanlara ümit aşılayan bir Akif var. İstanbul'dan Hasan Basri Çantay'ın davetiyle Balıkesir'e gidiyor, Zağnos Paşa Camisi'nde vaaz ediyor. Aslında İstanbul'da bilinen birisi, dergi çıkarıyor. Anadolu'ya geçiyor ve şehir şehir gezerek vaazlar veriyor. Bu vaazların bir kısmını dergide yayımlıyor. İşte bu şartlarda Akif, insanlara gelecekten ümit kesmemelerini ve kurtuluşun yakın olduğunu söylüyor. Vaazlarıyla, yazılarıyla hayatıyla. İstiklal Marşı'nı yazmış, Kurtuluş Savaşı'na katılmış bir gazi, milletvekili olan Akif vefat ettiğinde devlet töreni yapılması gerekirken İstanbul Üniversitesi öğrencileri tarafından defnediliyor. Akif' i anlamak önemli. Çünkü Akif bizi bize anlatıyor. O dönemi anlamak açısından önemli" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Rektör Yıldız, Mehmet Akif Ersoy'u anlattı
Rektör Yıldız, Mehmet Akif Ersoy'u anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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