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Rektör Turgut'dan Başkan Yıldırım'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Rektör Turgut'dan Başkan Yıldırım'a ziyaret

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ve Genel Sekreter Doç. Dr. Aykut Dündar, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ve Genel Sekreter Doç. Dr. Aykut Dündar, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Gölbaşı Meslek Yüksek Okulunu ziyaret edip öğrencilerle sohbet eden Rektör Turgut, daha sonra Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ı ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yıldırım, "Rektörümüz öğrencilerin rahat bir eğitim ve öğretim yılı geçirmesi için tüm gayretiyle sürekli çalışıyor. Rektörümüz ile yüksek okulumuzun sorunları ile ilgili istişarelerde bulunduk. Bizleri ziyaretinden dolayı teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum" diye konuştu - ADIYAMAN

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Haber: Rektör Turgut'dan Başkan Yıldırım'a ziyaret - Haberler
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