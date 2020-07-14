Rektör Polat'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
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Rektör Polat'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rektör Polat'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
14.07.2020 16:07 | Son Güncelleme: 14.07.2020 16:11

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Polat, mesajında, FETÖ/PDY terör örgütü tarafından gerçekleştirilmek istenen 15 Temmuz hain darbe girişiminin seneyi devriyesinde olduklarını belirtti.

Milletin 15 Temmuz direnişinin; ülkenin birliği, beraberliği ve geleceğine kasteden hainlere karşı verdiği tarihe geçecek destansı mücadelesi olduğunu ifade eden Polat, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla; vatanını, namusunu ve bayrağını savunmak üzere meydanlara akın eden halkımız, darbecilere karşı tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kahramanlık destanına imza atmıştır. Karabük Üniversitesi olarak bizler de millet iradesinin tarihimizdeki en mühim dönüm noktalarından biri olan 15 Temmuz Demokrasi Zaferi'nin önemini gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bayrağımız, vatanımız ve devletimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum." - KARABÜK

Kaynak: İHA

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