Rektör Karakaş Akü Öğrenci Kulüp ve Topluluk Başkanları ile Bir Araya Geldi
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Rektör Karakaş Akü Öğrenci Kulüp ve Topluluk Başkanları ile Bir Araya Geldi

Rektör Karakaş Akü Öğrenci Kulüp ve Topluluk Başkanları ile Bir Araya Geldi
Habermetre - Haberler | Toplum

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, AKÜ öğrenci kulüp ve topluluk başkanları ile çevrim içi bir toplantı gerçekleştirdi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, AKÜ öğrenci kulüp ve topluluk başkanları ile çevrim içi bir toplantı gerçekleştirdi.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca organize edilen toplantıda Rektör Karakaş, salgın sürecindeki eğitime ilişkin değerlendirmelerde bulunarak kulüp ve toplulukların daha faal bir biçimde yollarına devam etmeleri gerektiğini kaydetti. Karakaş, bunun hem kulüp ve topluluk yönetimleri hem de ulaşacakları kitle için eğitici olacağını belirterek, üniversite öğrencileri için sosyal ve kültürel faaliyetlerin eğitim öğretim faaliyetleri kadar önemli olduğuna dikkat çekti. Karakaş, yeni akademik yılda salgının etkisinin azalması durumunda öğrenciler ile bir araya gelmeyi arzu ettiklerini ve bu konuda çalışmaların devam ettiğini de sözlerine ekledi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Peker ise öğrenci kulüp ve topluluklarına üniversite yönetimi olarak imkanlar çerçevesinde yardım ettiklerini, kulüp ve topluluk öğrencilerinden TEKNOFEST ve TÜBİTAK yarışmalarına daha fazla katılım beklediklerini ifade etti.

Öğrenci kulüp ve topluluklarının başkan ve temsilcilerinin sorularının cevaplanması ile toplantı sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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