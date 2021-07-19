Rektör Karabulut'tan Kurban Bayramı Mesajı
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Rektör Karabulut'tan Kurban Bayramı Mesajı

Rektör Karabulut'tan Kurban Bayramı Mesajı
Bültenler - Haberler | Güncel

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, tüm İslam aleminin Kurban Bayramını kutlayarak, mesaj yayımladı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun BAY KARABULUT, tüm İslam aleminin Kurban Bayramını kutlayarak, "Sevgiyi, kardeşliği ve geleceği paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi en sıcak şekilde hissettiğimiz Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyor, başta ülkemiz olmak üzere bütün İslam alemine sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Karabulut mesajında, "Bayramlar birleştirici, kavuşturucu özellikleriyle toplumsal hayatlarımız içinde önemli bir yere sahiptir. Kurban Bayramı özünde barındırdığı imece kültürü, paylaşma ve dayanışmayı gerekli kılan yapısı nedeniyle ayrı bir değere sahiptir. Ecdadımızdan öğrendiğimiz değerleri gelecek nesillere aktarmakla yükümlü olduğumuzu unutmamalıyız. Küresel salgın sürecinin devam ettiği bu dönemde daha dikkatli ve titiz olmamız gerekliliğinin farkında olarak, huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçireceğimize gönülden inanıyorum. Aynı zamanda Kurban Bayramı için yollara çıkanlar trafik ve sağlık kurallarına titizlikle riayet etmelerini rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Rektör Karabulut, "Geçmişten günümüze bizlere miras kalan ve toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinden olan bayramlarımızın evlerimizden eksik olmaması dileği ile sevgi, saygı, şefkat, vefa ve merhamet gibi duyguların da güçlenmesine, toplumun birlik ve beraberliğinin pekiştirilmesine vesile olan Kurban Bayramımızın, üniversitemiz akademik ve idari personelleri ile öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm İslam alemine, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum." dedi.

Kaynak: Bültenler

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