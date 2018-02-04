Rektör Bircan'ın Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Rektör Bircan'ın Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan’ın hayatını kaybeden babası Hüdaverdi Bircan son yolculuğuna uğurlandı.

Rektör Bircan'ın Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan'ın hayatını kaybeden babası Hüdaverdi Bircan son yolculuğuna uğurlandı.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan'ın Ankara'da yaşayan babası Hüdaverdi Bircan yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Hüdaverdi Bircan'ın bugün Afyonkarahisar'da kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Düzenlenen cenaze törenine ADÜ Rektörü Bircan, Bircan'ın mesai arkadaşları, ailenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - AYDIN

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