Rektör Beydemir'den Sayıştay Başkanı Yener'e ziyaret
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Rektör Beydemir'den Sayıştay Başkanı Yener'e ziyaret

Rektör Beydemir'den Sayıştay Başkanı Yener'e ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Şükrü Beydemir, Sayıştay Başkanı Metin Yener'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Şükrü Beydemir, Sayıştay Başkanı Metin Yener'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Rektör Beydemir, bir takım ziyaretler için gittiği Ankara'da Sayıştay Başkanı Metin Yener'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, Başkan Yener'e yeni görevinde başarılar diledi. Rektör Beydemir ardından Bilecik Valisi iken Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü olarak atanan Bilal Şentürk'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Rektör Beydemir, Yener ve Şentürk'e günü anlam ve önemine binaen hediye takdim etti. - BİLECİK

Rektör Beydemir'den Sayıştay Başkanı Yener'e ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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