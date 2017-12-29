Rektör Battal'dan Personele Sertifika

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (Van YYÜ) idari personele verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimini tamamlayanlara sertifikaları Rektör Prof. Dr. Peyami Battal tarafından verildi.



Van YYÜ Genel Sekreterlik İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından idari personele yönelik verilen İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi sona erdi. Eğitim sonucunda sertifika almaya hak kazananlar için sertifika töreni yapıldı. Törende konuşan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, eğitimi düzenleyen kurul üyelerine teşekkür ederek, iş sağlığı ve güvenliğinin önemine değindi. Verilen eğitimle iş sağlığı ve güvenliğine bakış açısının değişeceğinin altını çizen Rektör Battal, üniversitede bu konuda verilen eğitimlerin devam edeceğini söyledi.



YYÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Yusuf Uzun ise, verilen eğitim sonucu artık personelin iş sağlığı ve güvenliği konusunda daha bilinçli olacağını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.



Konuşmaların ardından sertifikalar dağıtılırken, törene daire başkanları ile idari personel katıldı. - VAN