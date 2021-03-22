Rektör Ak, Karaman Teknopark'ta incelemelerde bulundu
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Rektör Ak, Karaman Teknopark'ta incelemelerde bulundu

22.03.2021 15:07 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:17
Rektör Ak, Karaman Teknopark'ta incelemelerde bulundu

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Karaman Teknopark'ı ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Karaman Teknopark'ı ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Rektör Namık Ak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Oktay ve Karaman Teknopark Genel Müdürü Ali Kantürk eşliğinde Karaman ekonomisinin ve şehrin gelişimine büyük bir katkı sağlaması hedeflenen teknoparkta incelemelerde bulundu.

Karaman Teknopark'ın merkez binasının yapılacağı alanı gezen Rektör Namık Ak, buradaki çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra Karaman Teknopark'ın geçmişi, yapılanması, misyonu, şimdiye kadar gelinen nokta ve geleceğe ilişkin öngörülere dair düzenlenen bilgilendirme toplantısına başkanlık etti. Toplantının ardından Karaman İş Geliştirme Merkezi'ni (İŞGEM) de ziyaret eden Rektör Namık Ak, İŞGEM'in faaliyetleri ve çalışma alanları üzerine İŞGEM Müdürü Ali Kantürk ile bir süre sohbet etti. Ziyaret, Karaman Teknopark ve KMÜ'nün gelecek döneme ilişkin projeleri üzerine gerçekleştirilen fikir alışverişinin ardından sona erdi. - KARAMAN

Rektör Ak, Karaman Teknopark'ta incelemelerde bulundu
Rektör Ak, Karaman Teknopark'ta incelemelerde bulundu
Rektör Ak, Karaman Teknopark'ta incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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