Rektör Acer, Hastane İnşaatında İncelemelerde Bulundu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, yapımı devam eden Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.



Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, kampüs alanlarının yapısal gelişiminden sorumlu Rektör Danışmanı Prof. Dr. Levent Genç, Başhekim Doç. Dr. Okhan Akdur, Başhekim Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Coşkun Zater ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Sinan Karabulgu'nun da iştirak ettiği incelemelerde, yüklenici firma yetkilisi Sezgin Bat, devam eden çalışmaların içeriği ile ilgili bilgiler aktardı. - ÇANAKKALE