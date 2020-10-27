Rekortmen yüzücünün 29 kilometrelik "Cumhuriyet Yüzüşü" başladı

Muğla'nın Datça ilçesinde birçok başarılı dereceleri bulunan rekortmen yüzücü R.Vural Tandoğan'ın 29 ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 29 kilometrelik "Cumhuriyet Yüzüşü" başladı.

Muğla'nın Datça ilçesinde birçok başarılı dereceleri bulunan rekortmen yüzücü R.Vural Tandoğan'ın 29 ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 29 kilometrelik "Cumhuriyet Yüzüşü" başladı.

Rekortmen yüzücü Tandoğan Palamutbükü'nden Datça Merkeze 29 kilometrelik yüzeceği etkinliğe başlamadan önce yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yılında 29 Ekim' de 29 kilometre Cumhuriyet yüzüşü yapmanın heyecanını yaşıyorum. Palamutbükü'nden Datça Merkez'e solo olarak yapacağım bu zorlu yüzüşü hava koşulları nedeniyle bugün yapacağım. Teknemizde Gözlemci olarak Necati Sağır ve Gökhan Sağır, Mentor Mehmet Erdoğan ve Antrenörüm Furkan Serbest bulunacak. 29 Kilometrelik bu yüzme parkurunda uluslararası yüzme ultra maraton kuralları uygulanacaktır. Cumhuriyet yüzüşünde bana destek olan Datça Belediyesi'ne, Datça Kaymakamlığı'na ve Datça Spor İl Müdürlüğüne çok teşekkür ederim" dedi.

Tandoğan'ın sabah saatlerinde başladığı yüzme etkinliğinin saat 16.00 sıralarında tamamlaması bekleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı