Reklamcılıktan mutfaklara! Fenomen pastacının sosyal medya hesaplarına ilginç teklifler yağıyor
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Reklamcılıktan mutfaklara! Fenomen pastacının sosyal medya hesaplarına ilginç teklifler yağıyor

11.02.2021 13:30 | Son Güncelleme: 11.02.2021 13:34
Reklamcılıktan mutfaklara! Fenomen pastacının sosyal medya hesaplarına ilginç teklifler yağıyor

Pastacı Kaan Yarman, Haberler.com'un YouTube kanalına konuk oldu. Yıllarca reklamcılık yaptıktan sonra kariyer değiştiren ve binlerce takipçisi olan Yarman, kendisine gelen ilginç tekliflerden bahsetti.

Stüdyomuza konuk olup Didar Yalçın'ın sorularını yanıtlayan Pastacı Kaan Yarman, pastacılık mesleğine nasıl adım attığını anlattı. Üniversitede hoşlandığı kıza profiterol yapmaya çalışarak mutfağa merak sardığını söyleyen pastacı, paylaşımlarıyla iştah kabartıyor.

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