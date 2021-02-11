Reklamcılıktan mutfaklara! Fenomen pastacının sosyal medya hesaplarına ilginç teklifler yağıyor

Pastacı Kaan Yarman, Haberler.com'un YouTube kanalına konuk oldu. Yıllarca reklamcılık yaptıktan sonra kariyer değiştiren ve binlerce takipçisi olan Yarman, kendisine gelen ilginç tekliflerden bahsetti.