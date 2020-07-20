Reklamcılık kitabı raflarda yerini aldı Editörlüğünü Dr. Öğretim Üyesi Aysun Köktener'in yaptığı "Gelenekselden Yeni Nesile Tüm Yönleriyle Uluslararası Reklamcılık" adlı kitap raflardaki yerini aldı.

Editörlüğünü Dr. Öğretim Üyesi Aysun Köktener'in yaptığı "Gelenekselden Yeni Nesile Tüm Yönleriyle Uluslararası Reklamcılık" adlı kitap raflardaki yerini aldı.

Editörlüğünü Dr. Öğretim Üyesi Aysun Köktener'in yaptığı 17 akademisyen, araştırmacı ve global reklam ajanslarında görev yapan sektör profesyonellerinin bölüm yazarı olduğu, "Gelenekselden Yeni Nesile Tüm Yönleriyle Uluslararası Reklamcılık" kitabı yayımlandı. Eserin, küreselleşme bağlamında uluslararası reklamcılığın gelişiminden yeni nesil reklamcılıktaki öznel konulara kadar, global reklamcılığı çeşitli açılardan tartışan 15 özgün bölümden oluştuğu belirtildi. Dr. Aysun Köktener, eserin çok yönlü bir içeriğe sahip olduğunu dile getirdi.

Köktener, uluslararası reklamcılık konseptiyle oluşturulan kitabın küresel reklam endüstrisinin gelişiminden başlayarak uluslararası markaların grafiksel logo değişimi, yeni nesil hikaye anlatımı ile evrensel dil yaratımı, global ve yerel reklamcılık ile ikonik markaların reklam stratejileri ve sosyal medya kullanımı gibi tarihsel bir süreci izlediğini ayrıca reklamcılığın sinemada ve sporda temsili, dijital reklamcılık ve marka tescilleri gibi spesifik konuları da ayrıntılı olarak ele aldığını ifade etti.

- İstanbul

Kaynak: DHA