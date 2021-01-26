Selin Ciğerci, reklam yapıp takipçilerini kandırınca sosyal medyada tepki çekti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Selin Ciğerci, reklam yapıp takipçilerini kandırınca sosyal medyada tepki çekti

26.01.2021 20:14 | Son Güncelleme: 26.01.2021 20:59

Instagram hesabından maskara reklamı yapan Selin Ciğerci'nin, videoyu kesip takma kirpik taktıktan sonra "aynı takma kirpik gibi oldu" diyerek reklamını yaptığı maskaraya övgüler dizmesi dikkat çekti. Ciğerci'nin bu sözleri eleştiri oklarının hedefi oldu.

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci; girdiği polemiklerle, aldatma iddialarıyla sık sık magazin gündemine düşerken son yaptığıyla da tepki topladı.

TAKİPÇİLERİNİ KANDIRDI

Selin Ciğerci, maskara reklamı yaptığı videosunda takipçilerini kandırması olay oldu. Ciğerci, kirpiğine rimel sürüp ardından videoyu kesip takma kirpik taktıktan sonra "Aynı takma kirpik gibi oldu" sosyal medya en çok konuşulan magazin haberleri arasına girdi. Ciğerci'ye tepki gösteren takipçileri bu durum karşısında şaşkınlıklarını koruyamadı. Söz konusu video sosyal medyada çok sayıda izlendi.

Reklam yapan Selin Ciğerci, takipçilerini kandırınca sosyal medyada tepki çekti
Reklam yapan Selin Ciğerci, takipçilerini kandırınca sosyal medyada tepki çekti
Selin Ciğerci, reklam yapıp takipçilerini kandırınca sosyal medyada tepki çekti
Selin Ciğerci, reklam yapıp takipçilerini kandırınca sosyal medyada tepki çekti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guy Ritchie Hande Erçel Ceyda Düvenci Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Mesut Özil Serdar Aziz Gökhan Gönül Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Kavga Beşiktaş Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Selin Ciğerci, reklam yapıp takipçilerini kandırınca sosyal medyada tepki çekti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 21:02:17. #1.14#
title