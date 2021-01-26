Selin Ciğerci, reklam yapıp takipçilerini kandırınca sosyal medyada tepki çekti

Instagram hesabından maskara reklamı yapan Selin Ciğerci'nin, videoyu kesip takma kirpik taktıktan sonra "aynı takma kirpik gibi oldu" diyerek reklamını yaptığı maskaraya övgüler dizmesi dikkat çekti. Ciğerci'nin bu sözleri eleştiri oklarının hedefi oldu.

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci; girdiği polemiklerle, aldatma iddialarıyla sık sık magazin gündemine düşerken son yaptığıyla da tepki topladı.

TAKİPÇİLERİNİ KANDIRDI

Selin Ciğerci, maskara reklamı yaptığı videosunda takipçilerini kandırması olay oldu. Ciğerci, kirpiğine rimel sürüp ardından videoyu kesip takma kirpik taktıktan sonra "Aynı takma kirpik gibi oldu" sosyal medya en çok konuşulan magazin haberleri arasına girdi. Ciğerci'ye tepki gösteren takipçileri bu durum karşısında şaşkınlıklarını koruyamadı. Söz konusu video sosyal medyada çok sayıda izlendi.