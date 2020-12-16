Reims - Nantes maçı hangi kanalda? Reims - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
16.12.2020 11:13 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:18
16 Aralık'ta yayınlanacak olan, Reims - Nantes maçı hangi kanalda? Reims - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
16 Aralık'ta yayınlanacak olan, Reims - Nantes maçı hangi kanalda? Reims - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi? İşte detaylar...
Reims - Nantes maçı hangi kanalda?
Bu programın Türkiye televizyonlarında canlı yayını bulunmuyor.
Reims-Nantes Maçı Hangi Gün?
Reims-Nantes Maçı 16 Aralık Çarşamba günü oynanacak.
Reims-Nantes Maçı Saat Kaçta?
Reims-Nantes Maçı 21:00'de başlayacak.
Reims-Nantes Maçı Nerede Oynanacak?
Reims ile Nantes arasındaki Fransa Ligue 1Maçı AugusteDelaune Stadyumu, Reims'da oynanacak.