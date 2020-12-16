Reims - Nantes maçı hangi kanalda? Reims - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
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Reims - Nantes maçı hangi kanalda? Reims - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

16.12.2020 11:13 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:18
Reims - Nantes maçı hangi kanalda? Reims - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

16 Aralık'ta yayınlanacak olan, Reims - Nantes maçı hangi kanalda? Reims - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

16 Aralık'ta yayınlanacak olan, Reims - Nantes maçı hangi kanalda? Reims - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi? İşte detaylar...

Reims - Nantes maçı hangi kanalda?

Bu programın Türkiye televizyonlarında canlı yayını bulunmuyor.

Reims-Nantes Maçı Hangi Gün?

Reims-Nantes Maçı 16 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

Reims-Nantes Maçı Saat Kaçta?

Reims-Nantes Maçı 21:00'de başlayacak.

Reims-Nantes Maçı Nerede Oynanacak?

Reims ile Nantes arasındaki Fransa Ligue 1Maçı AugusteDelaune Stadyumu, Reims'da oynanacak.

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