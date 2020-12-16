Reims - Nantes maçı hangi kanalda? Reims - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

16 Aralık'ta yayınlanacak olan, Reims - Nantes maçı hangi kanalda? Reims - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?