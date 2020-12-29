Rehin aldığı annesini öldürdü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde şizofreni hastası kişi, evde tartıştığı annesini pompalı tüfekle rehin alıp öldürdü.

İslahiye Hacı Ali Öztürk Mahallesi'nde annesi ile birlikte yaşayan ve şizofren hastası olduğu ileri sürülen Uğur D., annesi Vesile Dönmez'i rehin aldı. Annesi ile birlikte kendisini evin bir odasına kilitleyen Uğur D., elindeki pompalı tüfekle etrafa ateş açtı. Silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan uyarılara rağmen teslim olmayan Uğur D., uzun süre polisler tarafından ikna edilmeye çalışıldı. Özel Harekat polislerinin sevk edildiği bölgede ikna edilemeyen Uğur D., tekrar silahını ateşledi. İçeriden gelen silah sesi üzerine odaya giren ekipler, anneyi yerde hareketsiz buldu. Anne Vesile D.'nin öldüğü belirlendi. Uğur D.'yi gözaltına alan ekipler, olayda kullanılan pompalı tüfeğe ise el koydu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı