Rehber Köpeklerle Meclise Ziyaret

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore'un görme engelli eşi Maggie Moore ve Rehber Köpekler Derneğinin görme engelli başkanı Nurdeniz Tunçer'i kabul etti.



Moore ile Tunçer, Meclise "Star" ve "Kara" isimli rehber köpeklerle geldi.



Görüşmenin ardından açıklama yapan Komisyon Başkanı Satır, Rehber Köpekler Derneğinin İstanbul'da bir balo düzenlediğini ve oraya gittiğini belirterek, bugün de Tunçer'in iadeyi ziyarette bulunduğunu söyledi. Rehber köpek uygulamasının Türkiye'de çok bilinen bir şey olmadığını dile getiren Satır, Moore ve Tunçer sayesinde konunun gündeme geldiğini anlattı.



Rehber köpeklerle ilgili özellikle mevzuat talepleri olduğuna işaret eden Satır, "(Rehber köpekler adeta bizim tekerlekli sandalyemiz) diyorlar. Bu çok önemli bir cümledir. 'Onlar olmadan biz yürüyemeyiz' diyorlar. Dolayısıyla bu rehber köpeklerle ilgili mevzuattaki kısıtlamaların, uygulamadaki engellemelerin kaldırılması, yumuşatılması ve dünya örnekleriyle aynı noktaya getirilmesini istiyorlar. Rehber köpeklerin erişilebilirliğinin sağlanmasını istiyorlar." diye konuştu.



Rehber köpeklerin eğitildiğini ve bunun masraflı bir iş olduğunu vurgulayan Satır, eğitimden sonra köpeklerin ihtiyaç sahiplerine teslim edildiğini ve bu insanların hayatlarını kolaylaştırdığını söyledi.



Satır, elinden gelen bütün desteği vereceğini belirterek, "Görev süreleri dolduğu için İngiltere büyükelçisi ve eşi Londra'ya dönüyorlar. Gitmeden evvel Hanımefendi Emine Erdoğan'a bir veda ziyareti yapacağız. Bu ziyarette, Nurdeniz Hanım da bulunacak ve bize destek olmasını kendilerinden rica edeceğiz." dedi.



Rehber köpeklerin eğitimi sırasında kullanılan aletlerin ve mamaların korunması, belli bir süre kontrol altında kalması için kendisinin devreye gireceğini ifade eden Satır, belediyeler aracılığıyla böyle bir mekanı ayarlamaya çalışacaklarını söyledi.



Maggie Moore ise desteklerinden dolayı Satır'a teşekkür etti.



Rehber Köpekler Derneği Başkanı Tunçer de destekten dolayı teşekkürlerini ileterek, "Rehber köpeklere daha fazla erişebilirlik ve görme engellilere daha bağımsız, sosyal bir hayat, dört duvarın dışına çıkmaları için destek ile görme engellilerin yapabilecekleri üzerinden konuşup çözüm getirmek bizim için çok önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.