Cinsel istismar mağduru kız, rehabilitasyon için gittiği saz kursunda da istismara uğradı

22.10.2019 12:12

Ankara'da, cinsel istismara uğrayan 17 yaşındaki liseli kıza, yaşadığı travmadan kurtulabilmesi için annesi tarafından gönderildiği kursta, 38 yaşındaki saz öğretmeni E.M.'nin de istismarda bulunduğu iddia edildi. Saz öğretmeni hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açılırken, anne N.D. (43), "Adalet yerini bulana kadar bunun peşindeyim, mücadelemi vereceğim" dedi.

M.Ş.'nin yaşadığı cinsel istismar olaylarının ilki 2 yıl önce meydana geldi. M.Ş., annesinden ayrı olan babasının yanına gitmek için akşam saatlerinde dolmuşa bindi. Araçta kendisine bir miktar borcu olan B.Y. (19) ile karşılaştı. İddiaya göre, B.Y., borcunu ödeme vaadiyle M.Y.'yi iş yerine götürdü. İş yerinde olan İ.D. (38) ise arkadaşı S.A. (30) ve B.Y.'nin yardımıyla, zorla araca bindirdiği M.Ş.'yi başka bir iş yerinin deposuna götürdü. M.Ş.'ye S.A., cinsel istismarda bulundu.

Kızın durumu anlattığı anne N.D., şikayetçi oldu. Gözaltına 3 şüpheliden, kızı zorla alıkoyan İ.D. tutuklanırken, B.Y. ve S.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 3 şüpheli hakkında, 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açıldı. Yargılama sürerken, tutuklu sanık İ.D. de tahliye edildi.2'NCİ KEZ CİNSEL İSTİSMARA UĞRADIAnne N.D., cinsel istismara uğrayan kızı M.Ş.'yi yaşadığı olayın etkisinden kurtulup, sosyal hayata dönmesi için geçen yıl saz kursuna yazdırdı. Fakat kursun ikinci gününde M.Ş., annesine, saz öğretmeni E.M.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğu söyledi. Annenin şikayeti üzerine gözaltına alınıp, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan E.M. hakkında da 'çocuğun cinsel istismarı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'cinsel taciz' suçlarından dava açıldı. Suçlamayı reddeden tutuksuz sanık E.M.'nin yargılanması Ankara 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor.

Anne N.D., kızının 2 yıl önce yaşadığı olayın mahkeme sürecinin devam ettiğini söyledi. İlk cinsel istismar olayındaki 3 şüphelinin tutuksuz yargılandığını hatırlatan N.D., "Bu dava neden bu kadar uzadı? Bu bizim için kolay bir süreç değildi. Şüpheliler sosyal medyada, kızımın adına sahte hesaplar açıyorlar. 'Davamızdan vazgeçelim' diye okulunun önüne geliyorlar, bıçakla tehdit ediyorlar. Savcılığa gidiyorum, karakola gidiyorum ama her defasında bunlar hakkında takipsizlik kararı veriliyor. Ben bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağım. Adalet yerini bulana kadar peşindeyim, mücadelemi vereceğim. Bu sadece kızım için değil bütün kadınlar için bütün çocuklar için. Utanması gereken mağdurlar değil mağdur edenler utanacak" dedi.'

Anne N.D., kızını, sosyal hayata dönmesi için saz kursuna yazdırdığını anlatarak, "Kursun ikinci gününde saz öğretmeni E.M. çocuğumu istismar etmek istedi, kızımla zorla birlikte olmaya çalıştı. Kızım eve ağlayarak, geldi ve çok korktuğunu söyledi. Bu süreçte de Ankara 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde davamız açıldı. İlk duruşma görüldü. İkinci duruşma ocak ayına ertelendi. Ben kızımı oraya rehabilite olsun, ilk olayın etkisini üzerinden daha çabuk atsın, kafasını dağıtsın diye gönderdim. Ancak orada da benzer bir olayla karşılaştık" diye konuştu.

Kaynak: DHA