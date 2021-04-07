Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! İşte babalarına benzeyen ikizlerin son hali

Bahçeli buna çok bozulacak! Akşener, parti grubunda Erdoğan'a dua etti

Oyuncu Deniz Uğur ve Reha Muhtar'ın 2009 yılında dünyaya gelen ikiz çocukları Mina Deniz ve Poyraz büyüdü. 11 yaşına basan ikiz kardeşler, babalarına benzerlikleriyle dikkat çekti.

Televizyon programcısı Reha Muhtar ile Deniz Uğur 2007 yılında birlikte yaşamaya başlamış, 2009 tarihinde Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdikleri ikizleri dünyaya gelmişti. Son olarak Zalim İstanbul dizisinde rol alan Deniz Uğur, şimdilerde çocuklarıyla zaman geçiriyor.

3 ÇOCUĞUYLA POZLAR VERİYOR

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve paylaşımlarıyla adından söz ettiren Deniz Uğur'un ikizleri ve vefat eden oyuncu eşi İsmail Hakkı Sunat ile birlikteliğinden dünyaya gelen Engin Deniz adında Asperger sendromlu bir oğlu var. Başarılı oyuncu sosyal medya hesabından da sık sık 3 çocuğuyla pozlarını paylaşıyor.

Babaları Reha Muhtar'a benzeyen 11 yaşındaki ikizler Mina Deniz ve Poyraz'ın son halleri de yeniden gündem oldu.

İşte ikiz kardeşlerin yeni fotoğraflar...