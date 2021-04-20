Regl olunca oruç bozulur mu? Oruçluyken adet görüldüğünde oruç bozulur mu?

Regl olunca oruç bozulur mu? sorusu Ramazan ayında merak edilen konular arasında yer alıyor. Oruçluyken adet görünce kaza orucu kaç gün tutulmalı? Adet olup oruç bozulduğunda 61 gün mü oruç tutulur, 1 gün mü? Orucu bozan durumlar arasında adet olmanın yer alıp almadığını öğrenmek isteyenler, için bilgiler veren Diyanet İşleri Başkanlığı, konuyla ilgili detayları paylaştı. Peki, oruçluyken adet olunca oruç bozulur mu? İşte, konu hakkında Diyanet'ten gelen açıklamalar...

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca kişi oruç tutmaya başladı. Oruç tutanlar orucu bozan durumlar arasında regl olarak bilinen adet olma durumunun ve akıntının orucu bozup bozmadığını merak ediyor. Peki, Oruçluyken regl (adet) olunca oruç bozulur mu? Regl olunca oruç bozulur mu?

REGL OLUNCA ORUÇ BOZULUR MU?

Kadınlar ay hâli (hayız) ve lohusalık (nifas) denilen özel hâllerinde namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Daha sonra tutamadıkları oruçlarını kaza ederler. Oruca niyetlenen bir kadın, gün içerisinde âdet görmeye başlarsa orucunu bozar, temizlenince bu günün orucunu da kaza eder (Merğînânî, el-Hidâye, II, 276). İftar vaktine kadar oruçlu gibi davranması doğru değildir. Yorgun olan vücudun dinlenmesi için yiyecek içeçekler tüketmek önemlidir. Ancak Ramazanın hassasiyetine riayet ederek başkalarının yanında yiyip içmemesi uygun olur.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde:

Kadınlar ay hâli (hayız) ve lohusalık (nifas) denilen özel hâllerinde namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Daha sonra tutamadıkları oruçlarını kaza ederler. Oruç bilerek bozulmadığı için 61 gün oruç tutmaya gerek yoktur. Sadece tutulmayan oruçlar günü gününe kaza edilir.

Oruca niyetlenen bir kadın, gün içerisinde âdet görmeye başlarsa orucunu bozar, temizlenince bugünün orucunu da kaza eder (Merğînânî, el-Hidâye, II, 276). İftar vaktine kadar oruçlu gibi davranması doğru değildir. Ancak Ramazan'ın hassasiyetine riayet ederek başkalarının yanında yiyip içmemesi uygun olur.

ADET OLUNCA ORUÇ TUTULUR MU?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yaptığı açıklamaya göre:

Özel günlerindeki bir kadının namaz kılması ve oruç tutması haramdır. Bu durumdaki kadının namazı ve orucu sahih olmaz. Fakihler bu konuda görüş birliği içindedirler (Şâfiî, el-Ümm, II,130-131; Sahnûn, el-Müdevvene, I, 151; Haddâd, el-Cevhera, I,34; İbn Hazm, el-Muhallâ, II, 162; Merğînânî, el-Hidâye, I, 208-209; İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 386-387; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 331, 385; Şevkânî, es-Seylü'l-cerrâr, II, 148). Âdet süresince terk edilen namazların kazâ edilmeyeceği, oruçların ise temizlendikten sonra tutulacağı hususlarında da bütün mezheplerin görüş birliği vardır (İbnü'l-Münzir, el-İcma, s. 47-48; Nevevî, Şerhu Müslim, IV, 26; San'ânî, Sübülü's-selâm, I, 383; Cezîrî, el-Mezâhibü'l-erbe'a, I, 118).

Söz konusu icmânın dayanağı Hz. Peygamberin (s.a.s.) hadisleri ve sahabe uygulamasıdır. Nitekim Hz. Âişe bu konuda kendisine sorulan bir soru üzerine; Resûlullah döneminde âdet gördüklerinde tutmadıkları oruçları kaza etmekle emrolunduklarını, kılmadıkları namazları ise kaza etmekle yükümlü tutulmadıklarını söylemiştir (Buhârî, Hayız, 20; Müslim, Hayız, 69).

AKINTI(LEKELENME) ORUCU BOZAR MI?

Düzenli âdeti olan bir kadının adet dönemi öncesinde gördüğü lekelenmeler adet hükmünde kabul edilir ve o andan itibaren âdet günü sona erene kadar adetli sayılır. Dolayısıyla lekelenmelerin olduğu günlerde de namaz kılamaz ve oruç tutamaz. Ancak 10 gün geçtiği hâlde akıntı devam ediyorsa 10 günden sonraki akıntılar âdet değil özür kanıdır. Akıntısı 10 günden fazla devam eden bir kadın, "özür sahibi" kimselerin yaptığı şekilde abdest alır ve namazını kılar (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 99).

Fıkıh kaynaklarında yer alan genel hüküm bu olmakla birlikte, âdet döneminden önce görülen lekelenmelerin âdet öncesi hormonal değişikliklerden kaynaklandığı bilinir ve doktor kararıyla bunların âdet kanaması olmadığı tespit edilirse, âdet günleri sabit olan kadınların bu günlerinden önce ve sonra görecekleri renkli akıntılar özür kanı sayılır.