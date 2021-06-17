Regl döneminde denize girilir mi? Adetliyken denize girilir mi?

Bazı kadınların aylık regl döngüsü tatil haftasına denk gelebiliyor. Bu durumda tatili yarıda kesmek istemeyen kadınların merak konusu. Peki, Regl döneminde denize girilir mi? Adetliyken denize girilir mi?

Adet döneminde yüzülür mü?

Adet dönemlerinde denize girmenin sakıncalı olduğuna dair yaygın inancın tıbbi bir temeli bulunmamaktadır. Adetliyken denize girmek mümkündür. Yüzerek adetten "kesilmezsiniz", "kanınız pıhtılaşmaz" ya da karnınız ağrımaz. Ayrıca, bu dönemde tampon kullanarak mayonuzun lekelenmesini engelleyebilirsiniz. Tampon kullanan hastalar denize rahatça girebilir. Tampon vajen ile suyun temasını keser ve enfeksiyon riskini azaltır.

Hangi koşullarda denize girilmemesi gerekir?

Eğer kişi yakın zamanda vajen içine cerrahi operasyon, kürtaj, histeroskopi, yumurta toplama işlemi (tüp bebek hastalarında) geçirilmişe suya girilmemelidir. Ayrıca yeni doğum yapmış hastalarda veya düşük sonrası kanama devam ediyorsa suya girmekten kaçınılmalıdır.