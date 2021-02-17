Regaip kandili ne zaman? Recep ayında hangi kandiller var? Üç aylar ne zaman başlıyor? 2021 kandil günleri ve takvimi!

2021 yılındaki dini günler merak ediliyor. Peki Regaip kandili ne zaman? Recep ayında hangi kandiller var? Üç aylar ne zaman başlıyor? 2021 kandil günleri ve takvimi! Diyanet'in 2021 dini günler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Mübarek 3 ayların girmesiyle birlikte vatandaşlar Recep ayında hangi kandil veya kandiller var? merak ediyor. Peki, Regaip kandili ne zaman? Recep ayında hangi kandiller var? Üç aylar ne zaman başlıyor? 2021 kandil günleri ve takvimi!

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanetten alınan bilgilere göre Regaip Kandili 18 Şubat Perşembe akşam namazı ile başlayacak.

RECEP AYINDA HANGİ KANDİLLER VAR?

Recep ayının ilk gecesi : 12 Şubat Cuma günü akşam namazından 13 Şubat Cumartesi sabah namazına kadar olan vakit.

Recep ayının ilk günü : 13 Şubat Cumartesi sabah namazından 13 Şubat Cumartesi akşam namazına kadar olan vakit.

Recep ayında Regaip ve Miraç kandili olmak üzere 2 kandil mevcuttur. Bunlardan Regaip kandili 18 Şubat Perşembe günü olurken, Miraç kandili ise 10 Mart Çarşamba günüdür. Yani Miraç kandili Receb ayının 26. günüdür.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Mübarek üç aylar Receb ayı ile başlıyor. Üç aylar 13 Şubat 2021 Cumartesi günü ile başlayacaktır. 3 ayların ilk gecesi ise Recep ayının ilk gecesidir. Receb ayının ilk gecesi 12 Şubat Cuma gününü 13 Şubat Cumartesi gününe bağlayan gece idrak edilecektir.

Recep ayının ilk gecesi : 12 Şubat Cuma günü akşam namazından 13 Şubat Cumartesi sabah namazına kadar olan vakit.

Recep ayının ilk günü : 13 Şubat Cumartesi sabah namazından 13 Şubat Cumartesi akşam namazına kadar olan vakit.

2021 KANDİL GÜNLERİ VE TAKVİMİ!

2021 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:

Regaip Kandili : 18 Şubat 2021 Perşembe

Miraç Kandili : 10 Mart 2021 Çarşamba

Berat Kandili : 27 Mart 2021 Cumartesi

Kadir Gecesi : 8 Mayıs 2021 Cumartesi

Mevlid Kandili : 17 Ekim 2021 Pazar