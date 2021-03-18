Refüje devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Refüje devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

18.03.2021 21:00 | Son Güncelleme: 18.03.2021 21:15
Refüje devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde akaryakıt istasyonundan çıkan otomobile arkadan gelen başka bir otomobilin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde akaryakıt istasyonundan çıkan otomobile arkadan gelen başka bir otomobilin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.  

Kaza, saat 19.00 sıralarında Ereğli'ye bağlı Gülüç beldesi Çengelburnu Mahallesi, tersaneler bölgesinde meydana geldi. Ereğli yönünde giden Satı Kaan Coşkun yönetimindeki 67 LR 175 plakalı otomobil, yol kenarındaki akaryakıt istasyonundan çıkan Bahar Çetinkaya'nın (47) kullandığı 41 N 2624 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle akaryakıt istasyonundan çıkan araç, savrularak orta refüje devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan Bahar Çetinkaya'yı çıkardı. Çetinkaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Sürücü Satı Kaan Coşkun, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.


Refüje devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Refüje devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Refüje devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Refüje devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Refüje devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Refüje devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE

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