Refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, kontrolden çıkıp refüje çarparak devrilen otomobilin sürücüsü Ebru Koç (25), yaralandı.

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, kontrolden çıkıp refüje çarparak devrilen otomobilin sürücüsü Ebru Koç (25), yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı İkizce Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya'dan, Kayseri yönüne ilerleyen Ebru Koç yönetimindeki 44 FF 292 plakalı otomobil, kavşağa girdiği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı. Taklalar atan otomobilin sürücüsü Koç, yaralandı. Yaralı kadın, çevredekilerin yardımıyla sıkıştığı araçtan çıkarılarak, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Ebru Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan

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