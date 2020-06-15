Refahiye'de yıldırım düşen 3 ev 1 ahır yandı
Refahiye'de yıldırım düşen 3 ev 1 ahır yandı Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Avşarözü köyünde yıldırım düşmesi sonucu ahşap 3 ev ve 1 ahır yanarak kül oldu.
15.06.2020 11:35 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:55
Refahiye'de yıldırım düşen 3 ev 1 ahır yandı
ERZİNCAN - Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Avşarözü köyünde yıldırım düşmesi sonucu ahşap 3 ev ve 1 ahır yanarak kül oldu.
Refahiye ilçesine 5 kilometre mesafedeki Avşarözü köyünde Hüseyin Işık'a ait eve yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın ahşap 3 ev ve 1 ahırı tamamen sardı. Vatandaşlar yoğun gayret göstererek yangını söndürmeye çalıştı.
Yangın, Refahiye ve Sivas Gölova'dan gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangında dumandan etkilenen bir kişi ambulansta tedavi edildi.
Kaynak: İHA