Reddit nedir, nasıl kullanılır? Reddit gümüş olayı nedir? İşte Reddit hakkında merak edilenler!

Sosyal haber tartışma sitesi olarak da bilinen Reddit son günlerde binlerce kişinin gündeminde yerini almaya devam ediyor. Kullanıcıların oluşturduğu metin, fotoğraf ve video ile içerik oluşturduğu sitede yapılan paylaşımlar diğer kullanıcılar tarafından oylanarak sayfanın üstüne veya altına konumlandırılabiliyor. Son dönemde ilgi gören bu sosyal mecra araştırma konusu haline geldi. Peki, Reddit nedir, ne işe yarar? Reddit sitesinin kurucusu kimdir? İşte tüm detaylar ve merak edilenler…

REDDIT NEDİR,?

2005 senesinde yayın hayatına başlayan site, Virginia Üniversitesi öğrencileri Steve Huffman ve Alexis Ohanian tarafından kurulmuş ve "özgür fikir paylaşımı" anlayışından doğmuştur. Kuruluşunun ardından Conde Nast Digital firması tarafından satın alınan site 350 milyonu aşkın kullanıcıya sahiptir…

İŞTE REDDIT SİTESİNE DAİR MERAK EDİLENLER!

Reddit'in ismi İngilizce'deki "Bunu Reddit'te okudum" anlamına gelen "I have read it on Reddit" kelime oyunundan gelir. Reddit'teki içerikler kullanıcılar tarafından oluşturulur. Kullanıcıların oluşturduğu gönderiler bağlantı, fotoğraf, video veya sadece metin içerebilir. Siteye kayıtlı olmayan ziyaretçiler siteye girdiklerinde sadece yüksek oy alarak anasayfaya çıkan gönderileri görürler.

KURUCUSU KİMDİR?

Reddit 2005 yılında Virginia Üniversitesi öğrencileri Steve Huffman ve Alexis Ohanian tarafından kuruldu. Y Combinator sitesinden maddi destek aldı. Siteyi geliştiren ve yöneten takıma 2005 yılında Christopher Slowe ve Aaron Swartz da katıldı. Wired'ın da sahibi Condé Nast yayınevi tarafından 2006 yılında satın alındı.

Reddit 2008 yılında açık kaynak koduna geçti.

Ocak 2010'da Reddit kullanıcıları Haiti'deki deprem mağdurları için $134,000 bağış yaptı.

Temmuz 2010'da Reddit Gold adlı aylık $3.99 olan ücretli sisteme geçti. Buna göre siteye para karşılığı üye olan kullanıcılar için bazı ekstra özellikler getirildi.

2011'de Condé Nast'ın alt şirketi olduğu Advance Publications'un bir alt şirketi oldu. 2014'te Reddit'e Sam Altman tarafından 50 milyon dolar yatırım yapıldı ve şirket 500 milyon dolar değerine ulaştı. 2017'de Reddit'e 200 milyon dolar daha yatırım yapıldı ve değeri 1.8 milyar dolara ulaştı. Advance Publications en büyük hissedar olmaya devam etti. Tencent Şubat 2019'da Reddit'e şu ana kadar yapılmış en büyük yatırım olan 300 milyon dolarlık bir yatırım yaptı ve şirketin değeri 3 milyar dolara ulaştı.

GameStop ve Dogecoin hamleleriyle kripto para dünyasını sarsan Reddit, gözünü gümüşe çevirdi. Sosyal medya platformu Reddit'te örgütlenen bir grupun Dogecoinden sonra gümüş işlemlerine başlamasıyla son üç işlem gününde gümüşün onsu 24.86 dolardan 30.07 dolara çıktı. Gümüş bu yükselişle yatırımcısına yüzde 21 kar kazandırdı.

GÜMÜŞ NEDEN YÜKSELDİ?

Gümüş fiyatları Reddit'teki örgütlenmenin etkisiyle yükselişe geçti. Geçtiğimiz hafta Gamestop ve Dogecoin'e yönelen Reddit'teki bir grup bugün de gümüş fiyatlarını speküle etmeye başladı.

Geçtiğimiz Perşembe günü güçlenme hareketine başlayan gümüş dolar bazında onsu 30.07 dolara kadar yükseldi. Türk Lirası bazında baktığımızda ise gümüşün gramı 6.90 liraya denk geliyor.

REDDIT'TE NELER OLDU?

Reddit'teki oluşum Gamestop hissesinde açığa satış yapan Melvin Capital adlı fonun planlarını bozarak alım yapma tarafına geçti. Bununla birlikte 15 dolar seviyesindeki Gamestop hisseleri 400 doları aşan fiyatlara ulaştı.

Açığa satış yapan Melvin Capital ise ödünç aldığı hisseleri yerine koymakta zorlandı ve milyarlarca dolar zarar yaptı. Sonrasında ise iş adamı Elon Musk'un Reddit'teki oluşuma desteği de gün yüzüne çıkınca kripto para piyasasında da hareketler yaşanmaya başladı.

Dogecoin adlı kripto para yüzde 800 civarında yükseliş yaşadı.

