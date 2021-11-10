Red Dead Online yama notları

Red Dead Online yama notlarında, kurşun sapanlarında olduğu kadar toprak kapmada da hızlı olan insanlar için birçok zengin içerik yer alıyor.

Red Dead Online'daki en son Featured Series'de oyuncuların iddialarını ortaya koymaları ve muhalefetten savunmaları gereken bölge tabanlı bir mod olan Overrun'dır. Kazansanız da kaybetseniz de, 22 Kasım'a kadar sorununuz için iki kat RDO$ ve XP alacaksınız. Call to Arms ayrıca 9-15 Kaısm tarihleri arasında Strawberry ve 16-22 Kasım tarihleri arasında Fort Mercer'ın savunmasına katılmak için çift XP ve sadece Call to Arms'ta oynamak için bonus 2.000 Club XP sunuyor.

Madam Nazar, RDO$ ve Collector seti satışlarında rol XP'si sunuyor ve Condor Egg Free Roam etkinliğine katılmak size ödüllerde %25 bonus sağlayacak ve ödül olarak bir çift bot hediye edecek.

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The Collector's Bag'de 5 altın indirimi mevcut, bu da rolü almak için ideal bir zaman olduğu anlamına gelmektedir. Ayrıca, 22 Kasım'a kadar tüm hızlı seyahatler ücretsiz olacak.

Red Dead Online 18 Kasım tarihine kadar 79,50 TL ile Steam'de %50 indirimde.

RED DEAD ONLINE'DA İNDİRİME GİRENLERDE BU HAFTA

refined binoculars - %40 indirim

metal detector - %40 indirim

Pennington shovel - %40 indirim

Criollo horses - %40 indirim

Repeaters - %40 indirim

select role items - %40 indirim

collector's saddle bag - %40 indirim

shirts - %40 indirim

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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