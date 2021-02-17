Kar havuzuna kostümlerle atlayacaklar; Eğlenceli anlar film olacak

Kış sporlarıyla eğlencenin harmanlandığı Red Bull Kar Havuzu 2021'e katılımcılar kendi tasarladıkları eğlenceli kıyafetler ve ekipmanlarla katılacak. Yarışma bu seneye özel, film olacak.

Bu zamana kadar Uludağ ve Erciyes Kayak Merkezleri'nde 5 kez gerçekleştirilen Red Bull Kar Havuzu'na bu yıl da katılımcılar kendi tasarladıkları eğlenceli kıyafetler ve ekipmanlarla katılacak. Her bir yarışmacı önce kostümüyle kayak yapacak, ardından rampadan zıplayıp buz gibi suyla dolu havuza en havalı atlayışı yapacak. Şampiyonu ise uzman isimlerden oluşan jüri belirleyecek. Red Bull Kar Havuzu film çekimleri ise sınırlı sayıda yarışmacı ve jüri katılımıyla gerçekleşecek. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleşecek çekimler; seyirci katılımı olmadan düzenlenecek. Yarışma bu seneye özel olarak filme alınacak ve ileri bir tarihte yayınlanacak.

2 ŞANSLI TAKİPÇİYE KAR HAVUZU'NDA JÜRİ OLMA FIRSATI

Katılımcıların ünlü isimlerden oluşturulacağı Red Bull Kar Havuzu 2021'de; 90 metrelik pistte kayarak buz gibi suyla buluşmadan önce en yaratıcı atlayışı gerçekleştirecek isimleri değerlendirecek jüride, 2 kişinin takipçiler arasından belirleneceği bildirildi. Kişiler, Red Bull Türkiye Instagram hesabını takip edecek, hesapta paylaşılacak videoyu yorumlarda puanlayacak ve etiketlediği arkadaşıyla beraber jüri olmak için şansını deneyecek. 2 kişi yarışmada vereceği puanla Red Bull Kar Havuzu 2021'in kazananını belirleyen isimler arasında yer alacak.

En son 2019 yılında Kayseri'de düzenlenen Red Bull Kar Havuzu bu zamana kadar birçok ünlü ismi ağırlamıştı. Son dönemin sevilen genç oyuncularından İlayda Akdoğan, Müge Boz, Youtuber'lar Buğra Akpınar, Alper Rende, Mervan Tepelioğlu da kendini serin sulara bırakmıştı. Red Bull Kar Havuzu'nda ilk 3'e giren takımlar ve en özgün kostüme sahip takım ödüllendirilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı