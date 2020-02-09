Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde eğitime kar engeli

09.02.2020 19:34 | Son Güncelleme: 09.02.2020 19:34

Rize'de yoğun kar yağışı nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde eğitime iki gün süreyle ara verildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle Trabzon Havalimanı'nda ulaşımda sorunların yaşandığı, bahar yarıyılının yarın başlayacağı ve öğrencilerin büyük bir kısmının il dışından geleceği belirtildi.

Açıklamada, özellikle ilçelerdeki kampüslere ulaşımın tam olarak sağlanamadığına işaret edilerek, 10 Şubat Pazartesi ile 11 Şubat Salı günleri eğitime ara verildiği, bahar yarıyılına 12 Şubat Çarşamba günü başlanacağı, 10 Şubat Pazartesi günü yapılması gereken yabancı dil muafiyet sınavının ise 12 Şubat Çarşamba günü aynı yer ve saatte yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada, yarın ve 11 Şubat Salı günü hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı da aktarıldı.

Kaynak: AA