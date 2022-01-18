Recep İvedik oyuncuları kim? Recep İvedik konusu, oyuncuları ve Aile Şerefi özeti! - Haberler
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Recep İvedik oyuncuları kim? Recep İvedik konusu, oyuncuları ve Aile Şerefi özeti!

Recep İvedik oyuncuları kim? Recep İvedik konusu, oyuncuları ve Aile Şerefi özeti!
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Recep İvedik televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Aile Şerefi konusu, özeti ve Aile Şerefi oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Recep İvediknin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Recep İvedik, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Recep İvedikni izleyecek olanların merak ettiği Aile Şerefi konusu nedir, Aile Şerefi oyuncuları kimler ve Aile Şerefi özeti gibi konuları inceliyoruz.

RECEP İVEDİK KONUSU NEDİR?

Adamın biri yolda cüzdanını düşürür, başka biri kapıp kaçacakken Recep İvedik olaya müdahale eder. Cüzdanın Antalyalı bir iş adamına ait olduğunu öğrenince Antalya'ya gider ve sahibine teslim eder. Tam dönecekken çocukluk aşkı Sibel'le karşılaşır. Tek amacı kendisini hatırlamayan Sibel'e kendini beğendirmektir. Recep İvedik'in asıl keyifli macerası bundan sonra başlayacaktır.

RECEP İVEDİK OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen: Togan Gökbakar

Oyuncular: Hakan Bilgin, Şahan Gökbakar, Fatma Toptaş, Tuluğ Çizgen, Nedim Doğan

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2008

Vizyon Tarihi: 22 Şubat 2008 Cuma

Senaryo: Şahan Gökbakar, Serkan Altuniğne

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Recep İvedik, Gündem, Haber

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